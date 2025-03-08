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網球》詹皓晴印地安泉女雙開胡 搶十纏鬥逆轉晉16強

2025/03/08 11:40

詹皓晴（左起）與庫德梅托娃印地安泉女雙開胡。（詹皓晴提供）詹皓晴（左起）與庫德梅托娃印地安泉女雙開胡。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北美「陽光雙賽」之一的印地安泉網賽，詹皓晴與俄國搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）女雙首戰後來居上，歷經搶十纏鬥終以2：6、6：3、10：6大逆轉西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／日本加藤未唯，第6種子「台俄聯軍」開胡晉級16強。

初登場面對布克莎／加藤未唯，詹皓晴／庫德梅托娃熱機稍慢，開賽遭到對手頭尾兩度破發，首盤拱手讓人；次盤小詹組合調整回穩強力反撲，接連3破橫掃5局，即使對方人馬也兩度回破，盤末兩人力穩陣腳保發拿下。決勝搶十詹庫配乘勝追擊，連得3分開局，力保領先下第2個賽末點鎖定勝利，將與匈牙利芭波絲（Timea Babos）／美國梅莉查兒（Nicole Melichar-Martinez）爭奪8強門票。

這項男、女共站的硬地盛事，在美國南加州沙漠進行，WTA為千分等級大賽，共有3組台將人馬角逐。除了詹皓晴率先開胡，「台灣一姊」謝淑薇改與中國老將張帥首次合作，名列女雙第5種子，首戰日本組合青山修子／穗積繪莉；吳芳嫺／中國蔣欣玗再對中國徐一璠／楊釗煊。

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