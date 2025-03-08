晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL4強》陳薇涵18分領軍 永仁擊退陽明重返冠軍賽拚隊史第3冠

2025/03/08 12:27

HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕永仁高中靠著陳薇涵拿18分，曾廷翊斬獲15分、11助攻，今天在113學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級四強賽以67：60力退陽明高中，挺進明天的冠軍賽，力拚隊史第3冠。

永仁隊史拿過2座冠軍、4座亞軍，過去兩屆以第6名作收，她們本季在預賽打得磕磕絆絆，靠著外卡戰才打進8強，但在複賽拉出7連勝搶下頭號種子。

陽明隊史最佳成績為亞軍，今年是連5個賽季都打進4強，惜都與冠軍賽無緣，這次要力拚終止連4季在4強首戰止步的惡夢。

矢志重返榮耀的永仁，因許久未到小巨蛋打球，上半場還在找手感，第二節初還一度陷入得分乾旱期，而陽明則靠著蘇衡強攻14分，兩節打完取得39：37領先。

易籃後換陽明出現進攻當機的情況，且無法發揮外線火力優勢，單節只拿4分，永仁在第三節打完以48：43後來居上。

永仁除了有陳薇涵扛下攻堅重任，曾廷翊也能攻能傳，團隊多點開花，陽明則在關鍵時刻屢攻不進，第四節追分功虧一簣，最終永仁以67：60擊敗陽明，挺進明天的冠軍賽。

永仁3人得分達雙位數，除了陳薇涵、曾廷翊，鍾雨蓁得10分、13籃板，她們自109學年度之後再度打進冠軍賽，對手將是衛冕軍北一女中、淡水商工四強戰的勝方，永仁要尋求在102學年度的二連霸之後再次重返榮耀。

陽明以蘇衡的19分表現最佳，許語珊得14分，盧柏岑11分，明天要爭取季軍。

HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）

HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中