HBL4強》陳薇涵18分領軍 永仁擊退陽明重返冠軍賽拚隊史第3冠

HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕永仁高中靠著陳薇涵拿18分，曾廷翊斬獲15分、11助攻，今天在113學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級四強賽以67：60力退陽明高中，挺進明天的冠軍賽，力拚隊史第3冠。

永仁隊史拿過2座冠軍、4座亞軍，過去兩屆以第6名作收，她們本季在預賽打得磕磕絆絆，靠著外卡戰才打進8強，但在複賽拉出7連勝搶下頭號種子。

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陽明隊史最佳成績為亞軍，今年是連5個賽季都打進4強，惜都與冠軍賽無緣，這次要力拚終止連4季在4強首戰止步的惡夢。

矢志重返榮耀的永仁，因許久未到小巨蛋打球，上半場還在找手感，第二節初還一度陷入得分乾旱期，而陽明則靠著蘇衡強攻14分，兩節打完取得39：37領先。

易籃後換陽明出現進攻當機的情況，且無法發揮外線火力優勢，單節只拿4分，永仁在第三節打完以48：43後來居上。

永仁除了有陳薇涵扛下攻堅重任，曾廷翊也能攻能傳，團隊多點開花，陽明則在關鍵時刻屢攻不進，第四節追分功虧一簣，最終永仁以67：60擊敗陽明，挺進明天的冠軍賽。

永仁3人得分達雙位數，除了陳薇涵、曾廷翊，鍾雨蓁得10分、13籃板，她們自109學年度之後再度打進冠軍賽，對手將是衛冕軍北一女中、淡水商工四強戰的勝方，永仁要尋求在102學年度的二連霸之後再次重返榮耀。

陽明以蘇衡的19分表現最佳，許語珊得14分，盧柏岑11分，明天要爭取季軍。

HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）

HBL高中籃球聯賽女生四強 永仁高中終場以67比60勝陽明高中。（記者陳逸寬攝）

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