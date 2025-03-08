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中職》南珉貞換上「比基尼」訪國境之南 居民送上「墾丁之友」新外號

2025/03/08 12:59

南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員南珉貞（남민정），在台灣人氣高有「台妹小南」綽號，日前逆風為墾丁大街夜市平反後，今天又南下墾丁體驗屏縣府雙層巴士及衝浪等在地玩法，解鎖許多人生第一次，她也興奮直說墾丁真的超級好玩。

南珉貞換上「比基尼」訪國境之南。（記者蔡宗憲攝）南珉貞換上「比基尼」訪國境之南。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞為了YouTube頻道拍攝再次南下恆春半島，在屏縣府交旅處及飯店業者協助下，一早搶先體驗當地夏季限定的雙層巴士，藍天白雲下的大尖山令他興奮直拍，路過船帆石更上演借位親吻戲碼，途經墾丁大街被居民認出，她也親切地拍照簽名來者不拒，當地居民更送上「墾丁之友」紀念牌，讓她開心大喊「墾丁人加油」。

除了飽覽路上風光的雙層巴士，南珉貞也換上比基尼在南灣解鎖人生第一次衝浪體驗，從陸上的動作練習、海上頻頻吃水到最後成功站在衝浪板上，令她過程中一邊尖叫一邊歡笑，直呼下次有機會要把衝浪真正學會。

對於被冠上「墾丁之友」外號，南珉貞透過翻譯開心表示，墾丁真的是個非常棒的地方，值得一來再來的旅遊勝地，夏天的時候她還會帶家人到墾丁長住一個禮拜，希望好好體驗這個地方美麗的風景、玩法及濃厚的人情味。

南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，居民送上「墾丁之友」新外號 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，居民送上「墾丁之友」新外號 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗人生首次衝浪。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，親吻船帆石 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，親吻船帆石 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，親吻船帆石 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，親吻船帆石 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）南珉貞訪國境之南，體驗雙層巴士旅遊 。（記者蔡宗憲攝）

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