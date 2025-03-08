MLB》費柴德談外野守備美技：拚命就是我的球風

費爾柴德。（資料照）

〔中央社〕台美混血球星費柴德以拚勁著稱，經常飛身撞牆沒收全壘打。他向中央社表示，這是他從小到大打球的態度，為了接到球，願意拿命去拚。

費柴德（Stuart Fairchild）今年28歲，在辛辛那提紅人隊擔任外野手，腳程飛快、守備有如拚命三郎，經常上演驚人美技，敬業態度受到球迷喜愛。現在正值大聯盟春訓，費柴德今天在訓練基地的球員休息室受訪。

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棒球俗語用「搶劫」（rob）形容野手技術高超，空中攔截全壘打或安打，把原本要越牆、落地的球接殺出局。有意在2026年經典賽效力台灣隊的費柴德，就是美國職棒大聯盟有名的全壘打大盜之一。

去年5月紅人隊作客聖地牙哥，教士當家球星馬查多（Manny Machado）一記中外野又高又遠的飛球，就是被費柴德跳在空中、撞到牆上之後，憑空沒收了這支眼看就要飛過大牆的全壘打。

大聯盟官網在社群上用「超狂接殺」分享這段美技，甚至形容這個接殺是「年度最佳全壘打攔截」。

費柴德說：「我從小到大都是這樣打球，我總是用盡全力比賽，從我很年輕的時候，就被灌輸這樣的觀念。這很大程度上，造就了我對自己球風的看法，在球場上每一球、每一次守備機會，我都投入百分之百的力氣。」

費柴德說：「有時候，我為了接到一顆球，我會拚上自己的身體，這就是我打球的態度。」

各種高難度守備動作已經成了他的註冊商標，他分享每次接球的時候，當下根本無法思考，只能用盡全力去追，通常是事後回去看重播，自己才驚覺「哇，我真的接得很漂亮。」

守備經常上演超水準演出，費柴德今年春訓重點放在打擊。他去年因為左手拇指扭傷動手術，提前結束賽季，經過復健之後現在狀況已經百分之百恢復。

費柴德面對左投手的打擊成績，明顯優於面對右投手，他希望在春訓期間，加強對右投的攻擊，以爭取更多上場的機會。（編輯：陳慧萍）1140308

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