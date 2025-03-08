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HBL4強》曾廷翊秀背後妙傳教練教的 首次小巨蛋有來自澎湖的最大親友團力挺

2025/03/08 13:51

曾廷翊。（記者陳逸寬攝）曾廷翊。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕永仁高中高三控衛曾廷翊生涯首度打進台北小巨蛋，出動有史以來的最大團澎湖親友團到場助陣，她的表現也沒漏氣，今天在HBL女子甲級四強賽全場攻下15分、11助攻，助隊以67：60力退陽明高中，收下冠軍賽門票。

來自澎湖的曾廷翊，在籃球路上獲得家人全力相挺，從她國中時期到高中階段，親友們就會搭機到台灣看她比賽，包括本季在屏東的預賽、新北的複賽，一直到她生涯首次的小巨蛋體驗，今天就有近30人到場，讓她感激在心，這一戰也用最佳表現回應家人的支持。

第一次站上小巨蛋的曾廷翊，上半場一度因太緊張未發揮到最佳狀態，但經過教練時超傑提點，她在下半場發開打，也找回應有的身手，成功掌控場上節奏，拿手的急停跳投也能命中，此外，她第四節最後1分30秒左右還秀了一手背後傳球美技，也撲滅陽明反撲氣焰，她笑說：「這球算是剛好，但教練平常就有教我們，畢竟他過去就是控球，教我們的時候傳球都很帥！」

曾廷翊很開心永仁能在暌違2季後再次打進決賽，她也僅記控衛在場上的任務，在場上就是要勇敢出聲，畢竟控衛就是指揮官，自己亂了陣腳也會跟著拖垮球隊，因此得多講話，有更穩定表現才行。

永仁曾在102學年度完成二連霸，之後曾4度打進決賽都以亞軍作收，明天她們將與北一女中、淡水商工之戰的勝方在決賽碰頭，力拚隊史第三冠。

曾廷翊。（記者陳逸寬攝）曾廷翊。（記者陳逸寬攝）

曾廷翊。（記者陳逸寬攝）曾廷翊。（記者陳逸寬攝）

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