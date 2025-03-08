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中職》終結「團長之亂」 台鋼、桂田發出共同聲明闢謠

2025/03/08 14:01

台鋼雄鷹應援團。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼雄鷹應援團。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台鋼雄鷹球團近期因應援團長人事異動引發外界熱議，但從一開始球團未與前團長希本續約，再到新團長Matt進入休息室的事件，在網路上都出現嚴重偏離事實的言論；為了終結網路紛擾和釐清事件始末，台鋼球團與桂田文創及創藝公司今天發出共同聲明，期盼爭議盡快落幕，讓焦點回歸球賽。

以下是共同聲明全文：

●與希本團隊合作經過

前團長希本自2023年3月起為應援團長培訓人選之一，初期以「約聘雇」方式合作，同年7月正式入職球團行銷企劃組，負責應援相關工作，包括選手應援口號制定及應援曲錄製，從一介新人到應援團長，在應援舞台的表現與進步有目共睹，球團亦予以肯定。

然而，2024年賽季期間，希本與其應援團隊（包含妻子暨經紀人Vivi、DJ、鼓手、應援助理）多次與副團長Gary、Wing Stars成員、音響廠商等人發生爭執，嚴重影響應援工作。

2024 年球季結束後，希本於10月9日及10月28日兩度表達續約意願，並希望由正式員工改為承攬合作方式，其團隊亦希望承包2025年度應援業務。球團評估後，同意改變合作模式，並交由桂田創藝公司負責對接。

●合作洽談與爭議

12 月11日，桂田創藝與希本團隊進行首次會談，歷時1小時30分鐘。期間經紀人Vivi花費40分鐘抱怨球團高層及指責副團長Gary，影響洽談進度。此外，她代表希本提出的年度承攬報價過高，雙方協議改以單場計費方式討論，並承諾會再提供單場報價。

後續桂田創藝多次主動聯繫，希本團隊卻未讀不回。球團提醒其儘速回應，但仍無進展。

12 月24日，球團依規定進行年終財產盤點，通知希本前來公司進行應援器材盤點。外界所傳「球團要求希本繳回球衣，缺乏誠意」，實為不實訊息。由於希本已表明不再續約為正式員工，並改採承包模式，球團依照行政程序辦理離職手續，且球隊所有教練、選手及應援團（含Wing Stars）皆於球季末一併歸還當年度製作的球衣，並非針對希本個人。

2025 年1月3日，希本返回公司辦理離職手續，並約定於1月8日由台鋼雄鷹球團直接洽談新年度合作方式。會議由多位球團主管參與，展現誠意。然而會議期間經紀人Vivi依舊頻繁指責球團主管與桂田創藝，且對於球團提出的合作條件（已高於前一賽季單場平均費用）無法接受，卻未能提供具體可行方案，導致會議後仍未能達成共識。

1 月13日，希本團隊正式提出合作方案，其個人單場出場費報價遠高於其他球團資深團長，且尚不包含賽前、賽後主持、音樂監製、應援設計等需另計之費用。

球團肯定希本一年多來的努力，亦願提供高於去年標準的出場費（已高於業界團長平均水準），但其報價過高，超出市場合理範圍，球團實難接受。此外，過去一年希本團隊與其他工作人員爭議頻繁，的確影響應援整體運作並造成管理困擾。

綜合考量以上因素，且希本堅持DJ與鼓手團隊「同進退」，球團最終決定終止洽談，另組新團隊培訓應援陣容。

●Matt進入休息室事件澄清

網傳現任團長Matt曾私自潛入女孩休息室，球團查證後之說明如下：

Matt 為前副團長Gary的學長，當天桂田文創經紀人請Gary帶Matt進入休息室拿取飲料及合照，並非未經允許擅自闖入，網路上流傳的內容扭曲事件原貌，與事實不符。

儘管Matt是經過允許，且同一個時間、空間在Gary陪同下才進入女孩休息室，但其未依規定事前報備，確有思慮不周，事後也已受到處罰。相信經此事件Matt會引以為戒。

●針對網路謠言的立場

部分網友在社群平台散播「Matt偷溜進女孩休息室」等惡意指控，甚至波及Wing Stars 成員，已對當事人造成不當傷害。此外，網路流傳「桂田文創長官要求希本團隊道歉」之言論亦屬不實。實際情況為：球賽應援時因溝通不良，經紀人Vivi與啦啦隊女孩對話時情緒失控、大聲斥責女孩，桂田文創長官為安撫情緒，前往了解並主動致歉，表示未能妥善教導啦啦隊女孩，並無強迫希本團隊道歉的情事；亦或有部分人士散播「桂田創藝強勢接管應援團，高層因個人喜好終止合作」等不實言論，甚至發動對桂田創藝的惡意攻擊。

後續若不實言論持續擴散，球團與桂田公司不排除將協助當事人提起法律訴訟，以維護個人及公司名譽。

●結語

透過本聲明，球團與桂田公司只希望能釐清事實，期待這場圍繞應援團長的爭議能儘早落幕，後續球團與桂田公司將不再對此事回應，讓焦點回歸即將開打的新球季。

至於三位新任團長Matt、奧丁及柏澄，深知外界的關注與期待，亦明白自身仍有許多進步空間，因此正加緊練習以求提升表現。他們也虛心接受球迷的建議，並將其轉化為進步的動力，期盼在新球季開始前調整至最佳狀態。

懇請球迷朋友繼續給予支持與鼓勵，團長們亦將以更努力、更完美的演出回饋大家的熱愛與期待。

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