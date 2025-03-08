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NBA》史上首位「30、20、20」大三元！約基奇空前壯舉率隊力退太陽

2025/03/08 13:55

約基奇。（美聯社）約基奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今在主場迎戰太陽，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出31分、21籃板、22助攻大三元，成為史上第一位締造「30、20、20」紀錄的球員，率隊以149：141在延長賽力退太陽，收下2連勝。

金塊上半場外圍火力兇猛，團隊轟進13顆三分彈，A.戈登（Aaron Gordon）一人包辦5記，打完前兩節取得68：56領先。

約基奇在第三節開始就完成大三元，助隊一度將領先擴大至21分差，不過前役克服23分落後逆轉快艇的太陽展現韌性，末節靠布克（Devin Booker）輸出將差距縮小至個位數，他在倒數2分10秒上籃得手，幫助太陽追到120：120。

金塊在兩隊122：122平手時先靠布朗（Christian Braun）三分彈超前，不過隨後杜蘭特（Kevin Durant）在正規時間鐘響前一刻也從左側底角飆進壓哨三分球，幫助太陽以125：125逼進延長賽。

金塊在延長賽迅速拉出7：0的攻勢取得領先，約基奇在倒數1分鐘18秒助攻小波特灌籃得手，傳出此役第20次助攻，終場拿下31分、21籃板、22助攻，寫下空前壯舉。

太陽方面，布克拿下全隊最高34分，杜蘭特挹注29分、9籃板，畢爾（Bradley Beal）11分。

布克（中）。（美聯社）布克（中）。（美聯社）

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