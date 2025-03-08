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NBA》福克斯首回老東家主場掌聲噓聲交雜 拉文轟36分率國王退馬刺

2025/03/08 14:44

福克斯。（法新社）福克斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天作客踢館國王，這也是當家主控福克斯（De'Aaron Fox）轉隊後首度回到前東家主場，掌聲和噓聲交雜，不過拉文（Zach LaVine）完全奪走鎂光燈焦點，飆進7顆3分球，轟下全場最高的36分，率領國王以127：109大勝馬刺，近6場拿下5勝。

國王、馬刺與公牛在2月進行震撼三方交易，國王把福克斯和麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）送往馬刺，並把赫特（Kevin Huerter）交易至公牛，另外獲得3個首輪選秀權和3個次輪選秀權，馬刺把柯林斯（Zach Collins）、瓊斯（Tre Jones）送去公牛，西索科（Sidy Cissoko）交易至國王，公牛將拉文送到國王，並從馬刺拿回2025年首輪選秀權。

27歲的福克斯在國王效力8年，累積11064分高居隊史得分榜第4名，他在2022-23賽季不僅首度入選明星賽，更幫助球隊終結長達16年的季後賽荒。

福克斯被交易後首度重返老東家主場，掌聲比噓聲還要來得多，不過他回到熟悉的球場卻近鄉情怯，全場出賽33分鐘，17投僅6中，三分球6投盡墨，繳出16分、8助攻和4籃板的表現。

拉文第2節豪取16分，幫助國王將領先差距擴大至雙位數，下半場最多曾領先27分，國王終場就以127：109大勝。

拉文轟下全場最高的7顆三分球和36分，另有4籃板和3助攻，德羅森（DeMar DeRozan）有22分、9籃板和7助攻，K.穆雷（Keegan Murray）貢獻19分、9籃板和2阻攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿下15分、12籃板、6助攻和2抄截。

馬刺以卡斯特（Stephon Castle）的25分最佳，巴恩斯（Harrison Barnes）投進4顆三分球挹注12分，瓦賽爾（Devin Vassell）有10分、3抄截和2阻攻。

拉文。（法新社）拉文。（法新社）

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