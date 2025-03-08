HBL4強》逆轉你的逆轉！松山奇蹟打敗光復 晉級冠軍賽

松山高中終場64比62勝光復高中。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕113學年HBL男子甲級4強賽今天在台北小巨蛋開打，松山高中在最後關頭完成不可思議追分，以64：62打敗頭號種子光復高中，驚奇挺進明天的冠軍賽，爭冠對手將是晚間南山高中、南湖高中之間的贏家。

光復在110、111學年完成2連霸，不過上屆尋求3連霸失利，本屆則是捲土重來，迄今僅在8強階段敗給南湖高中，展現重返榮耀的決心。松山本屆跌跌撞撞，在12強是通過外卡賽考驗才晉級8強，再來也是8強階段打到最後1場贏球才篤定前進小巨蛋。

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外界普遍看好光復能贏球，但他們在上半場打完29：34落後。不過，光復在第三節努力追分，該節尾聲先靠謝昀達投進三分球點燃氣勢，以及張鈞淮在第四節9分20秒擺進2分，以及莊立安三分球破網，光復終於超前，而莊立安、張亦再來又連2顆三分球，光復最多握有8分領先，想不到查傑先投進三分球，再來光復在38.77秒被吹違反運動道德犯規，劉程恩兩罰俱中，幫助松山追到61：62，謝昀達快攻上籃放槍，松山靠劉廷寬關鍵兩罰，最終奇蹟完成逆轉。

查傑攻下24分，劉廷寬進帳16分，劉程恩14分入袋，至於光復落入季軍戰，謝昀達此仗19分、莊立安13分、張鈞淮12分。

光復高中不敵松山高中。（記者陳逸寬攝）

查傑。（記者陳逸寬攝）

查傑。（記者陳逸寬攝）

查傑。（記者陳逸寬攝）

劉廷寬。（記者陳逸寬攝）

陳相榮。（記者陳逸寬攝）

陳相榮。（記者陳逸寬攝）

張亦。（記者陳逸寬攝）

張亦。（記者陳逸寬攝）

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