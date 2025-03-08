MLB》防禦率8的道奇右投紹爾 教頭要帶他去參加東京海外開幕戰

紹爾。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊26歲右投紹爾（Matt Sauer）今天在熱身賽後援2局失4分，讓他在春訓的防禦率升至8.22。道奇最後在熱身賽以6比4擊敗水手。不過，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）卻在換投時，告知會帶紹爾去參加大聯盟東京海外開幕戰。

此戰紹爾是在7局下登板，前2局投球沒有掉分、賞4次三振，他續投第9局時遭到對手痛擊，被水手亨特（Blake Hunt）敲兩分砲、接著又被溫迪許（Hogan Windish）敲二壘安失1分。這時羅伯斯上場換投時，先把紹爾拉至一旁講話，告知他將被列入球隊海外開幕戰的名單。

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紹爾今天帳面上投2局被敲3安，失掉4分，保送、觸身球各1次，送出4次三振。

根據道奇官網報導，就像去年的南韓首爾海外系列賽一樣，道奇隊可以帶更多的選手去日本，去年道奇帶了31名選手去南韓，大聯盟例行賽規定則是26人名單。

紹爾去年在皇家隊時期短暫上到大聯盟，出賽14場，防禦率7.71，共投16.1局失14分，被打擊率為3成24，每局被上壘率為2.08。紹爾今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約加入道奇。

紹爾今年在熱身賽出賽4場，共投7.2局失7分，防禦率8.22，被打擊率3成13，每局被上壘率為1.43。

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