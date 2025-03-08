晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》光復高中明日拚季軍 總教練陳定杰：明天還有最後一戰

2025/03/08 15:11

新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕113學年度HBL高中籃球聯賽四強賽今（8）日在台北小巨蛋開打，新竹市光復高中對決綠色神盾松山高中。雙方激戰四節，比分數度拉鋸，最終光復以62比64惜敗，無緣晉級冠軍戰。雖然未能爭冠，但球員展現頑強鬥志，明日將全力爭奪季軍。

市府表示，比賽開始，光復高中選手就展現強大氣勢，憑精準投射與強勢防守，成功掌握比賽節奏。然，松山高中下半場逐漸掌控局勢，最後關頭打出一波攻勢逆轉比分，讓光復高中以62比64錯失爭冠機會。總教練陳定杰表示：「我們已經拚盡全力，距離目標只差一步，但大家不會放棄，明天還有最後一戰。」

「這是一場艱難的比賽，但我們永不放棄。」陳定杰說，光復高中向來以防守為基石，今日球員在場上展現高強度防守，試圖壓制對手，但在最後關頭遭到逆襲。他強調：「雖無緣打冠軍賽，但這不是結束，而是另一個開始。會好好檢討，明天全力以赴，打出精彩的比賽。」

新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）

隨隊教師何長仁鼓勵球員：「HBL的舞台是每個球員的夢想，失敗是成長的一部分。要從這場比賽中學習，將經驗轉化為動力。相信大家能團結一致，明年再接再厲，繼續挑戰金盃！」

教育處表示，光復高中擁有強大的凝聚力，歷屆學長也紛加入啦啦隊行列，為學弟加油打氣。雖今天晉級失利，但學長們仍為光復小將鼓掌喝采。明（9）日中午12點，光復高中將在台北小巨蛋爭奪季軍，邀市民為光復高中加油。

新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中