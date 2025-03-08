HBL》光復高中明日拚季軍 總教練陳定杰：明天還有最後一戰

新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕113學年度HBL高中籃球聯賽四強賽今（8）日在台北小巨蛋開打，新竹市光復高中對決綠色神盾松山高中。雙方激戰四節，比分數度拉鋸，最終光復以62比64惜敗，無緣晉級冠軍戰。雖然未能爭冠，但球員展現頑強鬥志，明日將全力爭奪季軍。

市府表示，比賽開始，光復高中選手就展現強大氣勢，憑精準投射與強勢防守，成功掌握比賽節奏。然，松山高中下半場逐漸掌控局勢，最後關頭打出一波攻勢逆轉比分，讓光復高中以62比64錯失爭冠機會。總教練陳定杰表示：「我們已經拚盡全力，距離目標只差一步，但大家不會放棄，明天還有最後一戰。」

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「這是一場艱難的比賽，但我們永不放棄。」陳定杰說，光復高中向來以防守為基石，今日球員在場上展現高強度防守，試圖壓制對手，但在最後關頭遭到逆襲。他強調：「雖無緣打冠軍賽，但這不是結束，而是另一個開始。會好好檢討，明天全力以赴，打出精彩的比賽。」

新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）

隨隊教師何長仁鼓勵球員：「HBL的舞台是每個球員的夢想，失敗是成長的一部分。要從這場比賽中學習，將經驗轉化為動力。相信大家能團結一致，明年再接再厲，繼續挑戰金盃！」

教育處表示，光復高中擁有強大的凝聚力，歷屆學長也紛加入啦啦隊行列，為學弟加油打氣。雖今天晉級失利，但學長們仍為光復小將鼓掌喝采。明（9）日中午12點，光復高中將在台北小巨蛋爭奪季軍，邀市民為光復高中加油。

新竹市光復高中HBL四強賽中，今天惜敗台北市松山高中， 明天將續拚季軍。（新竹市府提供）

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