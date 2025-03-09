領航猿強碰廣島蜻蜓力拚東超總冠軍 今日賽事預告與轉播

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第1場由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與東契奇（Luka Doncic）領軍的湖人，交手東部第2衛冕軍塞爾提克。湖人近況相當火燙，打出一波8連勝的攻勢，並持續鞏固西部第2的寶座，賽爾提克也在近10場拿下8勝2敗的佳績。第2場則由東部第6的活塞對決一哥柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士。勇士迎來「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）加盟後，12場比賽中已拿下10場勝利，活塞也在近12場中取10場勝利，究竟誰能勝出呢？記得鎖定轉播！

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今日東亞超級聯賽季／冠軍賽登場，領航猿闖進冠軍戰並締造台灣在東超史上最佳成績，將和廣島蜻蜓爭冠；由林書豪領軍的新北國王也將對上琉球黃金國王，爭取季軍獎座，究竟誰能勝出呢？記得收看轉播囉！

今日HBL決賽於台北小巨蛋登場，女生組由永仁高中與北一女中晉級冠軍戰，陽明高中與淡水商工打季軍戰；男生組由松山高中與南山高中挺進冠軍戰，光復高中與南湖高中爭奪季軍，究竟誰能勝出呢？記得收看轉播囉！

NBA

09：30 湖人@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

09：30 活塞@勇士 緯來體育（12：00 D-Live）

HBL

10：00 陽明高中 VS 淡水商工 女生季軍

12：00 光復高中 VS 南湖高中 男生季軍

16：00 永仁高中 VS 北一女中 女生冠軍

18：00 南山高中 VS 松山高中 男生冠軍

轉播：愛爾達體育2台

東亞超級聯賽

16：00 新北國王@琉球黃金國王 季軍戰 緯來體育、緯來精采、YOUTUBE、公視+

19：00 領航猿@廣島蜻蜓 冠軍戰 緯來體育、緯來精彩、YOUTUBE、公視+

日職熱身賽

12:58 歐力士@橫濱 DAZN1、DAZN2

TPBL

14：00 夢想家@海神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

17：00 戰神@特攻 博斯運動2台、Youtube

PLG

17：00 鐵人@獵鷹 DAZN1、DAZN2、民視第一台、四季線上看、Youtube

BWF

18：00 法國名人賽 決賽 愛爾達體育3台

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