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體育 競技運動 排球

企排》劉美菁全方位發揮 率台北鯨華再闖冠軍戰

2025/03/08 16:09

台北鯨華再闖冠軍戰。（排協提供）台北鯨華再闖冠軍戰。（排協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕企業20年甲級男女排球聯賽挑戰賽首日，週六於台大體育館熱血登場，劉美菁透過個人移位進攻及前排誘敵的全方位發揮，率領台北鯨華以25：21、26：24、25：18直落三戰勝新北中纖，再度勇闖冠軍戰。

開賽新北中纖靠著連續發球破壞對手防線，4：1拉開差距，也迫使台北鯨華喊出暫停。劉美菁運用網前高度展開反擊，雙方比分膠著，分差維持兩分內互有領先。後段台北鯨華林良黛強勢發球，加上替補上陣的許恆芸發揮奇兵效果，順勢拉開先馳得局。

第2局雙方延續上局劍拔弩張，新北中纖張稦豈攻勢回穩，與學姐張瓈文形成雙箭頭，增加對手攔防難度；台北鯨華靠著自由球員李怡萱、邱詩晴穩固後排防守，還有陳莉鎔穿針引線的戰術串連，又取得18：14領先。新北中纖葉于雯跳出，靠著快攻及發球咬住比分，雙方多波來回進入Deuce局面，關鍵時刻劉美菁再度前排施壓，助隊再下一城搶先聽牌。

第3局新北中纖更換舉球員，陳妘臻改變節奏、林其蓉持續在後排提供穩定防守，讓攻擊手有所發揮，12：9小幅領先。台北鯨華陳潔、林良黛打吊戰術交替，搭配劉美菁移位誘敵，新北中纖布防困難失誤漸增，終讓台北鯨華直落三關門。

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