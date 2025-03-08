無合適場地練習 縣立苑裡高中沙灘排球全國賽奪2、3、4名

無合適場地練習，縣立苑裡高中全國賽奪2、3、4名。（陳柏州提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮是縣內培養排球好手重地，不少國手都出身於苑裡國小排球隊，後來縣立苑裡高中國中部、高中部陸續成立排球隊，成績亮眼，選手也涉足沙灘排球比賽，在無適合場地只能就地尋找空地練習狀況下，在甫結束的全國中等沙灘排球錦標賽奪得國女組亞軍、殿軍與高中組季軍佳績。

教練陳柏州說，沙灘排球比賽相當講究頭腦、體能、肌力、爆發力、速度與觀察對手，而沙灘排球與一般比賽的室內場地相較，因前者場地為軟沙後者屬於硬地，選手必須具備良好的調整與適應能力，宛如出國回台時差調整的部分一樣。

請繼續往下閱讀...

陳柏州也提到，選手若參加過沙灘排球訓練再回到一般室內場地打球，可以發現選手能力再度增進，因為攻擊的動作及抓球點的時間會有不同，選手若能應付調整，可以有效加強個人能力。

獲得亞軍的賴爰霖、朱丞湘目前就讀縣立苑裡高中國中部3年級，之前兩度參賽可惜只奪得第7、8名成績，今年兩人目標力拼冠軍，可惜最後與冠軍擦肩而過，兩人希望未來升上高中部後能圓夢。

奪得殿軍的鄭羽杉與鄭婷文兩人組合，首度參賽就闖入4強賽，讓陳柏州對兩人充滿期待。

陳柏州也提到，希望苑裡鎮能有合適的沙灘排球場地，讓選手能妥善練習。長期支持苗栗縣排球運動的苑裡鎮代會主席洪晃琦則說，目前已經向縣府爭取在苑裡國小排球館附近旁沙地設置符合比賽標準的場地，盼能早日聽見好消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法