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HBL4強》松山21罰18中高命中率演出逆轉秀 教練葉韋喬分享關鍵

2025/03/08 16:29

松山高中教練葉韋喬。（記者陳逸寬攝）松山高中教練葉韋喬。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕松山高中今天64：62逆轉光復高中，收下113學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級冠軍賽門票，松山的21罰18中高命中率也成為獲勝關鍵，賽後教練葉韋喬也透露在訓練時所加強的重點。

這場4強賽戰況高潮迭起，光復在決勝節最後2分鐘還握有6分領先優勢，但之後被松山投進三分球，加上發生失誤，出現違反運動精神犯規，讓松山獲得罰球機會，也成為本場比賽的勝負分水嶺，先是劉程恩兩罰俱中，將比分追到只差1分，接著劉廷寬也在讀秒時再度穩穩罰進2球，幫助松山逆轉超前。

松山罰球命中率高達85.7％，賽後總教練葉韋喬承認，過去球隊最被詬病就是罰球不穩，但透過隊上防護員的建議，加上意象訓練模擬比賽場景，想像自己在小巨蛋罰球，「多練當然是最終成果的一部分，但重點還是球員的抗壓性。」

劉程恩坦言，自己在罰球時也想過會不會進，「我也是有點怕，會不相信自己，但教練拍拍我，說會相信我。」

松山本屆通過外卡賽考驗勇闖8強，且是在複賽打到最後一戰才確定晉級4強，如今擊敗光復後，也是他們在106學年之後再次打進冠軍戰，明天他們將與南山高中、南湖高中之間的贏家爭冠。

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