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體育 籃球 TPBL

TPBL》本土9球員合計只拿27分 攻城獅不敵海神苦吞3連敗

2025/03/08 17:14

攻城獅李漢昇。（聯盟提供）攻城獅李漢昇。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今在主場迎戰新竹攻城獅，在克雷格攻下32分領軍之下，以104：88拿下勝利，收下2連勝。

海神上半場靠替補上陣的克雷格獨攬18分，加上摩爾斯也有11分演出，打完前兩節取得61：50領先，攻城獅火力則大量集中在外援身上，努利拿下18分，新洋將薛斯基挹注12分，不過本土球員加起來只有12分。

攻城獅易籃後急起直追，李漢昇與蕭順議輪流輸出，加上海神陷入得分荒，一度超前比數，海神節末回神靠克雷格、余純安在外線放冷箭要回領先，帶著78：74進入決勝節，不過攻城獅末節氣力放盡，單節只拿14分，吞下3連敗。

海神將對戰成績改寫為3勝1負，克雷格32分、4籃板、3抄截，摩爾斯挹注22分，本土最佳為胡瓏貿的12分。

攻城獅續居聯盟爐主，努利攻下全隊最高31分、14籃板，新洋將薛斯基貢獻18分、8籃板，米克獅拿下12分，蕭順議拿下本土最高11分，李漢昇拿下8分，一哥高國豪未上陣，攻城獅此役上場的9位本土球員合計只拿27分，表現持續低迷。

攻城獅努利。（聯盟提供）攻城獅努利。（聯盟提供）

攻城獅薛斯基。（聯盟提供）攻城獅薛斯基。（聯盟提供）

海神胡瓏貿。（聯盟提供）海神胡瓏貿。（聯盟提供）

海神克雷格。（聯盟提供）海神克雷格。（聯盟提供）

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