中職》鄭浩均術後復出首次實戰投球 飆出兄弟今年春訓熱身賽最速155公里

中信兄弟鄭浩均。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟連續3天在春訓基地與成棒勁旅合作金庫打熱身賽，今天的焦點是鄭浩均在接受韌帶重建手術後首次在實戰投球，雖然因為球數限制沒能投完1局，卻飆出兄弟今年春訓熱身賽最快球速155公里，很有機會在4月中旬以後在一軍復出。

兄弟今天由德保拉先發，鄭浩均於4局下接替投球，設定1局或20球，連續投出2次三振後被轟出陽春彈，對第4名打者再連投4個壞球形成保送，兄弟教練團鑒於用球數剛好達到20球，立刻向合庫表示結束這局，鄭浩均測得最快球速155公里，超越黃弘毅投出的151公里。

請繼續往下閱讀...

投手教練王建民指出，鄭浩均在Live BP最快測到152公里，實戰投球受到情境影響致使球速增加是正常現象，這場直球均速在150公里左右，這些數字只代表鄭浩均的復健進度與手臂狀況都很不錯，教練團看的不是只有球速，變化球、控球都是觀察重點，也都是後續需要加強之處。

王建民表示，鄭浩均的復健都按照進度走，鑒於手臂接受韌帶重建手術以後，有時在投完球會出現緊繃，教練團會密切注意他的手臂狀態，既然已經正式進入復健賽的階段，會按照計畫慢慢他的拉長局數與用球數，確保身體與手臂完全沒有問題才讓他上一軍，時間預計是4月中旬以後。

中信兄弟鄭浩均。（中信兄弟提供）

中信兄弟投手教練王建民（中）。（中信兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法