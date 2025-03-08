日職》火腿二刀流新秀苦澀首戰！新庄監督給的成長秘訣很簡單

柴田獅子。（取自推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿隊和中日龍隊熱身賽戰成6:6平手，火腿隊打線中，去年首輪新秀、預計投打都會安排訓練的18歲柴田獅子，今擔任先發第3棒、指定打擊，2打數無功而返。

這是柴田獅子生涯首場職業賽事，面對中日龍洋左投穆勒（Kyle Muller），柴田首局2出局時面對外角低滑球出棒，擊成二壘飛球。3局兩出局時的第二打席，他對1好球後的外角卡特球拉打，擊成一壘滾地球出局。

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即使初次以打者身分出場結局略顯苦澀，柴田本人認為仍有收穫：「確實有感覺到自己力量不足，但能夠親身體驗頂級投手的球路，是一次很好的經驗。」柴田說，當然希望早日站上一軍舞台，也意識到自己的日常習慣和提升棒球技術所花費的時間管理都很重要，每一天都不能浪費掉。

火腿隊監督新庄剛志被問及這位新秀，給予的建議很簡單：「只要多吃飯、多睡覺、多站上打席，掌握訣竅後，他會迅速成長。」新庄對柴田寄予厚望，他說，未來這位新秀有機會成為中心打者。

柴田獅子去年入隊後，火腿隊球團初步規劃讓他投打兩邊都嘗試訓練，二軍監督稻葉篤紀曾透露，熱身賽期間的柴田將先以打者身分上場，要實戰投球，最快要到開季之後。

火腿和中日今6:6握手言和，打線一大亮點是單場猛敲4安打的吉田賢吾，這位今年才從軟銀轉戰火腿的打者，單場火燙表現一度幫助球隊取得領先，新庄剛志在場邊也不禁振奮握拳。

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