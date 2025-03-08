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TPBL》 調查局長陳白立為特攻開球 號召球迷加入「打詐、反毒」行列

2025/03/08 19:03

調查局長陳白立為賽事開球。（中信特攻提供）調查局長陳白立為賽事開球。（中信特攻提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在主場迎戰台啤永豐雲豹，現場湧進上千名熱血球迷。此外，中信特攻特別邀請法務部調查局陳白立局長擔任開球儀式嘉賓，號召熱血籃球迷一同加入「打詐、反毒」行列，共同守護國人生命財產安全與健康。

面對詐騙手法不斷翻新，以及施用新興毒品年輕化，調查局今日在新莊體育館設立宣導攤位，還派出秘密武器——Q版吉祥物黃喉貂「查查」吸引目光，並與民眾熱烈互動。透過有獎徵答、臉書互動等方式，告訴大家如何防詐及反毒，球迷們只要答對相關題目，即可獲得精美禮品，藉此讓球迷瞭解調查局守護國家安全、維護社會安定的核心價值。除了陳白立局長為賽事開球外，新北市議會蔣根煌議長、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢議員、新北市調查處何復生處長、調查局秘書室邱政達主任及重新調查站李應泉主任都一起來到現場。

陳白立致詞時表示：「籃球是集合專業、技巧、凝聚團隊合作的比賽，講求紀律及效率，法務部調查局也是一個具有高度專業、講求合作與鋼鐵紀律的團隊，在肅貪、反毒、打擊詐騙及維護國家安全、保障民眾福祉方面，繳出不錯的成績。」

陳白立強調：「詐騙及毒品嚴重危害民眾的財產安全與健康，為宣示政府打擊詐騙、檢肅毒品的決心，調查局希望強化民眾『打詐、反毒』的觀念，大家一起共同建構美好安定的家園。」

新北中信特攻以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫「DEA」作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，非常感謝法務部調查局今日的支持，以及號召球迷共同「打詐．反毒」。民眾如發現詐騙及毒品危害等情資，請勇於檢舉並撥打調查局檢舉專線「0800-007-007」，大家一起守護國人生命財產安全與健康。

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