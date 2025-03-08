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東超》明和廣島蜻蜓爭冠盧峻翔會全力拚 不忘先惡補英文？

2025/03/08 19:25

盧峻翔。（資料照，桃園領航猿提供）盧峻翔。（資料照，桃園領航猿提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿昨天在東亞超級聯賽4強戰擊敗琉球黃金國王，成為台灣史上首支進軍冠軍戰的球隊，陣中一哥盧峻翔表現備受關注。對於明天的冠軍戰，盧峻翔表示，已經是最後一戰了，會全力去拚。

盧峻翔在東超4強戰繳出全場最高24分，率隊進軍冠軍戰，表現獲得外界矚目。提到這次東超賽事，他認為很有新鮮感，畢竟很少有機會到國外比賽，「有種興奮感，因為不像過去在台灣的聯賽，這次都是一場定生死的比賽。」

盧峻翔前役撞傷腹部，肋骨附近出現傷痕，但他表示，只是皮肉傷，沒有太多影響，倒是昨天比賽強度很高，讓他身體有些疲累，他笑說：「早上起來像被卡車輾過一樣，但今天我們還是正常訓練，做一些調整跟恢復，好好面對明天比賽。」

冠軍戰將再度對決廣島蜻蜓，盧峻翔表示，目前調整上沒有太大變化，過去有兩次對戰經驗，雖然都以輸球收場，但這次交手已有熟悉度。他也不諱言，沒有想過能走到冠亞軍戰，過去覺得打一場是一場，沒想太多，但冠亞軍戰就是最後一場了，會全力去拚。

值得一提的是，盧峻翔過去總在東超賽事受訪時「烙英文」，昨天在記者會上他也表示，若能闖進冠軍戰有機會來準備一段，他笑說：「因為昨天比賽打完英文老師也睡了，我還沒有補課，可能晚點趕快再上一堂課！」

盧峻翔的表現獲得外媒關注，受訪時有外媒好奇，他是否有旅外想法？他表示，之前還沒跟球隊簽新合約時，確實有過旅外夢想，「不管是CBA或是其他國家，我一直希望能打到更高層級，很開心東超這比賽讓我彌補沒有旅外經驗的部分。」

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