TPBL》換洋將後的特攻好強！飛馳、馬可率隊力退雲豹 本季首度3連勝

中信特攻3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今靠飛馳拿18分、馬可也有17分貢獻下，以95：89力退桃園台啤永豐雲豹，本季首度3連勝，賽後戰績10勝12敗，取代雲豹站上第5名。

特攻在找來飛馳與馬可兩位新洋將後迎來新氣象，今上半場多點開花，一度將領先擴大至18分，雲豹迎來克羅馬回歸，但他與威廉斯首節陷入犯規麻煩，雲豹在第一節只拿下14分，次節高錦瑋、林信寬與王皓吉3位先發本土球員輪流輸出，在上半場結束前追到37：48。

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特攻易籃後靠老將曾文鼎能裡能外的表現擴大優勢，末節飛馳與馬可聯手助隊讓領先超過20分，雲豹靠威廉斯的三分球連發試圖縮小差距，高錦瑋在倒數1分10秒跳投得分，助隊追到84：91，雖然魏嘉豪最後17秒2罰都失手，不過黃鎮與克羅馬在外線出手都落空，特攻終場就以6分差帶走勝利。

特攻4人得分超過雙位數，奈森也有15分進帳，本土最佳為謝亞軒的10分，老將曾文鼎進帳8分、6籃板，林韋翰6分、4助攻。

雲豹方面，高錦瑋繳出全隊最高25分，另有7籃板、5助攻，威廉斯挹注20分、11籃板，克羅馬貢獻14分、9籃板、6助攻，不過板凳火力有限。

飛馳拉桿上籃。（記者林正堃攝）

馬可上籃得分。（記者林正堃攝）

謝亞軒上籃得分。（記者林正堃攝）

曾文鼎外線出手。（記者林正堃攝）

高錦瑋助攻隊友。（記者林正堃攝）

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