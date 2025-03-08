桌球》中國隊主力祭出參賽豁免權 仁川冠軍賽林昀儒爭冠大利多

中國男單三大主力退出仁川冠軍賽，林昀儒爭冠機會大增。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕世界桌球職業大聯盟（WTT）今天公布四月仁川冠軍賽參賽名單，男單世界排名前三的林詩棟、王楚欽、梁靖崑和女單世界排名前兩名的孫穎莎、王曼昱都首度使用參賽豁免權，對其他國家選手來說將是爭冠大利多。

巴黎奧運金牌得主樊振東、陳夢因不滿WTT退賽就罰款的新規定，去年底宣布退出世界排名。WTT也在今年二月修改強制性參賽規定，今年剩餘的3站大滿貫賽不再強制參賽，並允許選手1年有兩次冠軍賽豁免權，不影響積分及排名。

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仁川冠軍賽將於4月1日至6日舉行，為了全力備戰4月14日開打的澳門世界杯及5月杜哈世界桌球錦標賽兩項大賽，中國隊主力球員都選擇使用參賽豁免權，退出仁川冠軍賽。

中國隊在仁川冠軍賽派出林高遠、向鵬和陳垣宇角逐，女子組則有王藝迪、陳幸同、蒯曼、錢天一。

台灣方面，男子世界排名13的林昀儒、排名24的高承睿及女子世界排名12的鄭怡靜、排名31的黃怡樺都取得參賽資格。

中國男單三大主力缺席仁川站，對林昀儒來說爭冠機會大增，畢竟小林生涯和世界球王林詩棟交手7次還沒贏過，對上世界排名第3的梁靖崑也是0勝5負，對戰世界排名第2的王楚欽也以3勝8負居下風。

教練王翊澤表示，「機會愈大，也代表壓力愈大，只希望昀儒能正常發揮，不過，還是要一站一站去調整狀況，目前先專注在11日開打的重慶冠軍賽。」

林昀儒明天下午代表木下東京隊打完日本T聯賽本季最後一場賽事後，將直接飛往重慶備戰。

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