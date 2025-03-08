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HBL4強》南山打敗南湖連5屆闖冠軍賽 週日和松山爭冠

2025/03/08 20:29

南山高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）南山高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕衛冕軍南山高中及重返4強舞台的南湖高中，今晚在台北小巨蛋HBL男子甲級4強上演激戰，南山在劉耕灝24分領軍，最終以86：70氣走南湖高中，連5屆進軍冠軍賽，明天將跟松山高中爭冠。

南山已經連12屆晉級4強，本屆要追逐隊史第9座冠軍，至於南湖隊史最佳是104學年季軍，但他們之後都無緣4強，本季才重返小巨蛋。

南山上半場靠著劉耕灝15分，以及傷癒復出的謝旻耕穿針引線送出7助攻，衛冕軍半場結束以43：40領先南湖。

南湖第三節步步進逼，主將周佑承在最後階段連拿7分，幫助南湖以62：59，南山在第四節陳均維、劉耕灝連兩顆三分球再超車，加上楊承叡補刀三分球，南山打出14：2攻勢，幾乎打垮對手的氣勢，最終也如願搶下冠軍賽門票。

南山在第四節一波流帶走勝利，劉耕灝斬獲全隊最高25分，陳均維16分、楊承叡13分。值得一提的是，謝旻耕11分、9籃板、11助攻「準大三元」也是球隊致勝功臣。

南湖無緣隊史首張冠軍賽門票，不過明天還是得重新振作對上光復高中，周佑承此仗23分，張凱恩12分、蕭丞佑15分、幸宇勝8分，至於輸球最大主因是罰球命中率不到5成。

南山高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）南山高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

南山高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）南山高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

南山高中劉耕灝（右）與謝旻耕（左）小組配合，進球後開心慶祝。（記者陳志曲攝）南山高中劉耕灝（右）與謝旻耕（左）小組配合，進球後開心慶祝。（記者陳志曲攝）

謝旻耕（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）謝旻耕（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

劉耕灝。（記者陳志曲攝）劉耕灝。（記者陳志曲攝）

周佑承。（記者陳志曲攝）周佑承。（記者陳志曲攝）

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