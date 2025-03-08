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圖輯》HBL總決賽熱血開打 場邊應援女孩超吸睛

2025/03/08 20:47

高中體總徵選出的啦啦隊女孩WooHoo Power中場熱舞。（記者陳逸寬攝）高中體總徵選出的啦啦隊女孩WooHoo Power中場熱舞。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕113學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽今明兩天在臺北小巨蛋熱血開打，以男生組四強松山高中、南山高中、光復高中、南湖高中，和女生組四強永仁高中、北一女中、陽明高中、淡水商工，爭奪最終冠軍，同時場邊還有高中體總徵選出的啦啦隊女孩WooHoo Power熱舞應援，實在場上場下都精彩。

經過今（8）一日激戰，永仁高中以67比60勝陽明高中、北一女中以79比75勝淡水商工、松山高中以64比62勝光復高中、南山高中以86比70勝南湖高中。女生組由永仁高中與北一女中晉級冠軍戰，陽明高中與淡水商工打季軍戰；男生組由松山高中與南山高中挺進冠軍戰，光復高中與南湖高中爭奪季軍。

淡水商工啦啦隊中場熱舞演出。（記者陳逸寬攝）淡水商工啦啦隊中場熱舞演出。（記者陳逸寬攝）

啦啦隊女孩WooHoo Power在場邊熱舞帶動氣氛。（記者陳逸寬攝）啦啦隊女孩WooHoo Power在場邊熱舞帶動氣氛。（記者陳逸寬攝）

北一女中晉級冠軍戰，應援團相當振奮！（記者陳逸寬攝）北一女中晉級冠軍戰，應援團相當振奮！（記者陳逸寬攝）

淡水商工啦啦隊在場邊應援。（記者陳逸寬攝）淡水商工啦啦隊在場邊應援。（記者陳逸寬攝）

北一女中應援團為球員加油打氣。（記者陳逸寬攝）北一女中應援團為球員加油打氣。（記者陳逸寬攝）

HBL總決賽今明兩天在臺北小巨蛋開打，吸引許多觀眾進場觀賽。（記者陳逸寬攝）HBL總決賽今明兩天在臺北小巨蛋開打，吸引許多觀眾進場觀賽。（記者陳逸寬攝）

拳擊國手陳念琴也到場支持。（記者陳逸寬攝）拳擊國手陳念琴也到場支持。（記者陳逸寬攝）

北一女中終場以79比75擊敗淡水商工，圖為北一女中彭郁榛（左）與淡水商工宋欣儒（右）。（記者陳逸寬攝）北一女中終場以79比75擊敗淡水商工，圖為北一女中彭郁榛（左）與淡水商工宋欣儒（右）。（記者陳逸寬攝）

淡水商工宋欣儒的父親宋然診在場邊為女兒加油。（記者陳逸寬攝）淡水商工宋欣儒的父親宋然診在場邊為女兒加油。（記者陳逸寬攝）

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