TPBL》飛馳、馬可加入後特攻沒輸過 曾文鼎分享對2位新洋將的觀察

曾文鼎。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今以95：89擊敗桃園台啤永豐雲豹，締造3連勝，也取代雲豹站上聯盟第5名。40歲中鋒曾文鼎賽後也分享對兩位新洋將馬可與飛馳的觀察。

美籍後衛飛馳與來自蒙特內哥羅籍大前鋒馬可加入特攻後3場球隊未嘗敗績，飛馳今攻下全隊最高18分，其中12分集中在下半場，馬可挹注17分、20籃板。

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曾文鼎休兵2戰後今回歸出賽32分鐘，攻下8分、6籃板，他表示，由於上週受傷，與兩隊新洋將僅一起練習過2次，今天首度在場上合體，「上禮拜在場邊觀察，他們都是非常會打球的球員，溝通與配合上都沒有什麼太大的問題。」

曾文鼎強調，現在特攻還不是最好的狀態，「不過還有時間還有場次，希望大家能利用練習，讓默契配合得更好，我們前面輸的比較多，現在對我們來說是很重要的時期，希望利用球季後半段提升勝場數，回到季後賽行列。」

特攻第四節一度領先24分，不過最後僅以6分差贏球，執行教練莫米爾表示，團隊在前40分鐘攻守兩端都發揮不俗，但最後8分鐘心態鬆懈，讓對手追近比分，「比完賽後我也在休息室提醒球員，這是一場48分鐘的比賽，這麼多的領先應該要延續到最後一刻，這對我們來說是警訊。」

馬可。（記者林正堃攝）

飛馳。（記者林正堃攝）

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