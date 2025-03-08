晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》飛馳、馬可加入後特攻沒輸過 曾文鼎分享對2位新洋將的觀察

2025/03/08 20:42

曾文鼎。（記者林正堃攝）曾文鼎。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今以95：89擊敗桃園台啤永豐雲豹，締造3連勝，也取代雲豹站上聯盟第5名。40歲中鋒曾文鼎賽後也分享對兩位新洋將馬可與飛馳的觀察。

美籍後衛飛馳與來自蒙特內哥羅籍大前鋒馬可加入特攻後3場球隊未嘗敗績，飛馳今攻下全隊最高18分，其中12分集中在下半場，馬可挹注17分、20籃板。

曾文鼎休兵2戰後今回歸出賽32分鐘，攻下8分、6籃板，他表示，由於上週受傷，與兩隊新洋將僅一起練習過2次，今天首度在場上合體，「上禮拜在場邊觀察，他們都是非常會打球的球員，溝通與配合上都沒有什麼太大的問題。」

曾文鼎強調，現在特攻還不是最好的狀態，「不過還有時間還有場次，希望大家能利用練習，讓默契配合得更好，我們前面輸的比較多，現在對我們來說是很重要的時期，希望利用球季後半段提升勝場數，回到季後賽行列。」

特攻第四節一度領先24分，不過最後僅以6分差贏球，執行教練莫米爾表示，團隊在前40分鐘攻守兩端都發揮不俗，但最後8分鐘心態鬆懈，讓對手追近比分，「比完賽後我也在休息室提醒球員，這是一場48分鐘的比賽，這麼多的領先應該要延續到最後一刻，這對我們來說是警訊。」

馬可。（記者林正堃攝）馬可。（記者林正堃攝）

飛馳。（記者林正堃攝）飛馳。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中