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奧爾良大師賽》「左手重砲」林俊易轟垮印度新星 挺進男單決賽

2025/03/08 23:04

林俊易。（資料照，記者劉信德攝）林俊易。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今晚在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽男單4強，以21：13、21：15印度選手謝堤（Ayush Shetty），收下冠軍賽門票，也是他本季首度進軍冠軍戰。

世界排名14的林俊易本季原本最佳成績為印度公開賽8強，這次在奧爾良賽榮膺男單第2種子，並連勝馬來西亞選手詹俊為、印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）及台灣選手李佳豪，本季首次打進4強，將跟印度選手謝堤（Ayush Shetty），爭決賽席次。

19歲的謝堤是印度明日之星，擁有194公分，他在2023年世青摘男單銅牌，去年也在超級300系列德國海洛公開賽挺進4強，這次在奧爾良賽則成為黑馬，首輪打敗2021年世錦賽冠軍新加坡好手駱建佑，再度晉級4強。

面對年紀輕輕的後起之秀，林俊易在首局5：7落後先連得6分，以領先之姿進入技術暫停，且暫停後還是靠著自己強大的攻擊能力，持續壓制對手又連得4分，在這波10：0攻勢也奠定優勢，成功先下一城。

林俊易在第二局雖然一度遇到亂流，不過他很快就找回節奏，加上謝提也出現較多失誤，最終小林就以直落二收下勝利，也是他本季首度挺進決賽，屆時將跟愛爾蘭阮日、法國好手拉尼耶（Alex Lanier）之間的贏家爭冠。

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