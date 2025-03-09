晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》王牌葛拉斯諾3局狂飆6K！大谷選保送苦吞2K 道奇中斷8連勝

2025/03/09 07:26

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天春訓先發出賽，面對白襪2打數都吞下三振，選到1次保送，春訓出賽首次無安打；道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發3局狂飆6次三振，終場道奇2：5吞敗，中斷春訓8連勝。

大谷翔平今擔任開路先鋒指定打擊，面對白襪先發投手史密斯（Shane Smith），對一顆高角度98.4英哩揮空遭到三振。第2打席纏鬥7球，大谷放掉史密斯一顆外角97.6英哩速球，站著不動遭到三振。

大谷第3打席面對斯特里尼（Nick Nastrini），第一球揮空內角低滑球，接下來連續4顆壞球選到保送，大谷也完成今天打擊任務，合計2打數0安打，選到1保送，這是他春訓首次沒有安打演出，打擊率0.357，攻擊指數1.043。

道奇「MVP三連星」今天都有出賽，貝茲（Mookie Betts）2打數1安打，靠著高飛犧牲打進帳1分打點；佛里曼（Freddie Freeman）3打數1安打吞2K，同樣有1分打點。這也是道奇全場得到的分數，團隊僅敲5安，帕赫斯（Andy Pages）一人貢獻2安。

道奇王牌強投葛拉斯諾今天迎來春訓第3場登板，主投3局用53球有33顆好球，被敲出3支安打，包含前隊友瓦加斯（Miguel Vargas）的陽春砲，失掉1分責失，也狂飆6次三振，春訓防禦率4.50。道奇接著換上卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）與班達（Anthony Banda）都止不住白襪攻勢失分，班達更是0.2局丟3分。

葛拉斯諾。（美聯社）葛拉斯諾。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中