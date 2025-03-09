MLB》王牌葛拉斯諾3局狂飆6K！大谷選保送苦吞2K 道奇中斷8連勝

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天春訓先發出賽，面對白襪2打數都吞下三振，選到1次保送，春訓出賽首次無安打；道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發3局狂飆6次三振，終場道奇2：5吞敗，中斷春訓8連勝。

大谷翔平今擔任開路先鋒指定打擊，面對白襪先發投手史密斯（Shane Smith），對一顆高角度98.4英哩揮空遭到三振。第2打席纏鬥7球，大谷放掉史密斯一顆外角97.6英哩速球，站著不動遭到三振。

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大谷第3打席面對斯特里尼（Nick Nastrini），第一球揮空內角低滑球，接下來連續4顆壞球選到保送，大谷也完成今天打擊任務，合計2打數0安打，選到1保送，這是他春訓首次沒有安打演出，打擊率0.357，攻擊指數1.043。

道奇「MVP三連星」今天都有出賽，貝茲（Mookie Betts）2打數1安打，靠著高飛犧牲打進帳1分打點；佛里曼（Freddie Freeman）3打數1安打吞2K，同樣有1分打點。這也是道奇全場得到的分數，團隊僅敲5安，帕赫斯（Andy Pages）一人貢獻2安。

道奇王牌強投葛拉斯諾今天迎來春訓第3場登板，主投3局用53球有33顆好球，被敲出3支安打，包含前隊友瓦加斯（Miguel Vargas）的陽春砲，失掉1分責失，也狂飆6次三振，春訓防禦率4.50。道奇接著換上卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）與班達（Anthony Banda）都止不住白襪攻勢失分，班達更是0.2局丟3分。

葛拉斯諾。（美聯社）

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