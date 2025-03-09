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MLB》台美混血好手同場較勁！「費仔」未能敲安 卡洛爾打擊率破5成

2025/03/09 07:48

費爾柴德、卡洛爾。（資料照）費爾柴德、卡洛爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕紅人今在春訓以9：8擊敗響尾蛇，兩位台美混血好手同場較勁，紅人費爾柴德（Stuart Fairchild）替補上陣1打數0安打，而響尾蛇的明星強打卡洛爾（Corbin Carroll）維持火燙手感，單場3打數2安打。

被台灣球迷稱為「費仔」與「卡仔」的費爾柴德與卡洛爾，同樣都有美國父親與來自台灣的母親，因此在血緣認定上都能代表台灣參加經典賽。而費爾柴德昨天接受《中央社》訪問更表態，自己有意願想代表台灣隊參賽。

費爾柴德今天在對上響尾蛇的比賽沒有先發，而是在6局上代替佛里朵（TJ Friedl）上場鎮守中外野、打第一棒。6局下費爾柴德迎來打擊機會，2出局一、二壘有人面對響尾蛇斯坦波（Mitchell Stumpo）的83.9英哩外角高滑球，擊出中外野飛球出局，這球擊球出速達99.9英哩。

費爾柴德後續並未再獲得打擊機會，目前在春訓費爾柴德累積13個打席，敲出2支安打，累積1分打點與1次盜壘，跑回來得到1分，打擊三圍.154/.267/.154，攻擊指數0.421。

至於卡洛爾今天持續春訓的火熱手感，儘管首打席遭到三振，但之後2個打席都敲出安打，也回到本壘攻下1分。卡洛爾此役3打數2安打，春訓累積15打席敲出8安包含3轟，累積8分打點與2次盜壘，打擊三圍.533/.588/1.133，攻擊指數1.721。

費爾柴德昨天接受《中央社》訪問提到，自己還沒有跟卡洛爾談過WBC，但卡洛爾跟他是朋友，如果可以一起效力台灣隊，那一定很有趣。

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