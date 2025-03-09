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MLB》前役失6分後手肘痠痛明顯 讓洋基王牌柯爾坦言很擔憂

2025/03/09 07:53

柯爾。（資料照，法新社）柯爾。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）在當地時間週四的熱身賽僅投2.2局失掉6分，他在賽後出現右手肘不適，目前已經接受影像檢查，預計接下來要尋求專家的第二意見。柯爾坦言，當天比賽後，手肘疼痛感越來越明顯，「有些地方不太對勁。」

柯爾是2023年的美聯塞揚獎得主，去年3月遇到手肘發炎的問題，直到6月才完成賽季初登板，上季先發17場，戰績8勝5敗、防禦率3.41。柯爾在季後賽先發5場，交出1勝、防禦率2.17的成績，幫助洋基闖進世界大賽。

根據洋基隊官網報導，柯爾表示，他很擔心自己的投球手肘，以及可能要動手術的可能性，「我們有初步的想法，但在得出結論之前，我們會先等所有人的意見。」

柯爾去年季前也遇到手肘不適的問題，當時他尋求名醫艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache），得知可以透過復健康復，讓他不用動手術。柯爾說，目前尚未安排類似的行程，「我仍然抱有一些希望，我還在等待專家的意見。」

柯爾在2019年季後與洋基簽下一份9年3.24億美元的合約，去年季後柯爾原本想跳脫合約，但洋基隊無億增加2029年3600萬美元合約的選擇權，讓柯爾最後續留條紋軍，沿用剩下4年1.44億美元合約（約新台幣47.6億）。

如果柯爾受傷，這是自上季美聯新人王希爾（Luis Gil）之後，條紋軍第二位先發投手掛傷。

洋基目前的先發輪值有羅冬（Carlos Rodon）、新同學佛里德（Max Fried）、施密特（Clarke Schmidt）、史卓曼（Marcus Stroman），25歲右投沃倫（Will Warren）有望競爭第5號先發位置。

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