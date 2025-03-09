MLB》達比修有今年熱身賽首秀2.2局失2分 坦言賽前忘記吃飯了

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊38歲日籍投手達比修有今天迎來本季大聯盟熱身賽初登板，他主投2.2局失2分，教士隊最後以7比2擊敗守護者。達比修有受訪表示，前2局的投球感覺不錯。

即將進入職業生涯第21年的達比修有，原本預定昨天登板先發投熱身賽，因下雨延至今天才登板。

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達比修有首局2出局後，先被敲二壘安打、再丟保送，讓對手攻佔一、二壘，達比修解決守護者打者布里托（Juan Brito），化解失分危機。

第2局達比修讓對手三上三下，送出2次三振。第3局達比修單局挨3安、丟1次觸身球、以及被敲1支高飛犧牲打，讓他失掉2分。達比修抓到該局第2個出局數後退場，完成投球工作。

總計達比修有先發2.2局用57球有37顆好球，被敲4安失掉2分，賞3次三振，保送、觸身球各次1次，最快丟到95.6英哩（約153.8公里）。達比修有受訪提到，雖然延後登板對他確實有些影響，但遇到這樣的狀況如何調整才是關鍵。

達比修有。（資料照，美聯社）

對於今天的春訓初登板，達比修有說，「前2局投球感覺不錯，一開始速球也有速度，曲球能投進好球帶，也能讓對手揮空，對左打者的快速卡特球也能製造揮空。最後的指叉球狀態也變好，整體來說算是不錯。」

本季將是達比修征戰大聯盟賽場的第13個賽季，在他職業生涯這個階段，最重要的是保持健康，「其中一點是飲食，要注意自己攝取的食物。顯然，睡眠也很重要，你必須有一個很好的睡眠。另外，我認為這也與訓練有關，你需要了解自己在某一天身體需要什麼，並根據需求作調整。」

「我一直都有在做這些事情，但我覺得現在自己要更加小心一點，只是要更注重細節。」達比修說。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，達比修還提到，春訓第一場登板總是會有各種狀況，因為自己太專注比賽，賽前忘了吃飯，這種事還是會發生。

此外，教士日籍左投松井裕樹今後援1局被敲1安，賞2次三振。松井裕樹本季熱身賽出賽5場，共投5局失2分，防禦率3.60。

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