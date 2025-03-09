MLB》生涯第3度投靠衛冕軍！前國聯救援王談加盟道奇：這隊太豪華

葉茲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕即將在3月底滿38歲的前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），休季以1年1300萬美元合約加盟衛冕軍道奇，這已經是葉茲生涯第3度與衛冕球隊簽約，對此他也談到選擇加盟道奇的關鍵。

葉茲於2019年效力教士時首度入選明星賽，該季拿下41次救援成功成為國聯救援王。去年葉茲在遊騎兵再度投出明星等級賽季，入選生涯第2次全明星賽，61.2局狂飆85次三振，防禦率1.17，每局被上壘率0.83，收下33次救援成功。

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然而這樣的表現依舊無法幫助2023年世界大賽冠軍遊騎兵闖進季後賽，對於葉茲而言，在他10年大聯盟生涯中，僅在2023年跟著勇士短暫踏上季後賽舞台，就在國聯分區系列賽遭費城人淘汰。

「自由市場是球員少數能夠選擇球隊的機會，年紀越大，這就越重要。」葉茲表示。「當你進入8月、9月，卻發現球隊正在退出季後賽的競爭行列，那種感覺會變得更加沉重，你會明白自己又失去了一次挑戰季後賽、衝擊冠軍的機會。」

葉茲在2022年加入2021年世界大賽冠軍勇士，去年加入2023年世界大賽冠軍遊騎兵，但前兩次的結果都不如他預期。如今選擇投靠連續12年打進季後賽的道奇，「這是我第3次與衛冕冠軍簽約，但這次最大的不同，就是這支球隊的陣容比其他球隊更加豪華。我很期待能夠真正衝擊總冠軍，並在季後賽關鍵時刻貢獻自己的力量。」

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