MLB》洋基「怪力男」史坦頓曝雙肘傷勢嚴重！最慘恐怕整季報銷

史坦頓。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）日前遭遇手肘肌腱炎傷勢，確定將從傷兵名單開季，已經進行2次的PRP（高濃度血小板血漿）注射的他，即將進行第3次療程。據報導，目前無法確定史坦頓何時能恢復棒球活動，最糟情況恐怕整季報銷。

根據洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，史坦頓今天透露自己的雙手手肘肌腱炎傷勢都「非常嚴重」，而他歸因於上季的「揮棒調整」，並計畫將在後天進行第3次PRP注射治療，「我真的很討厭這種狀況，我會盡快回到場上。」

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目前史坦頓仍不確定是否要進行手肘手術，但他坦言，如果確定要動刀，他將無法參加2025年球季的賽事。根據霍克報導，史坦頓目前握力仍然不足，甚至在日常生活中連拿東西都有困難，「最後還是要看疼痛能不能忍受，再做決定。」史坦頓說道。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）先前表示，史坦頓目前仍以PRP注射方式治療，但需要經過3個月復健期，所以仍不排除以手術方式解決，不過他也強調這是「最後的手段」。

洋基近期傳出不少傷兵，除了史坦頓以外，塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）因右手肘不適正在接受檢查；火球新人王希爾（Luis Gil）與前明星內野手拉梅修（DJ LeMahieu）都確定將從傷兵名單開季。

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