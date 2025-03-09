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MLB》罕見！兩度被主審判「再見三振」 道奇捕手兩次挑戰都成功

2025/03/09 09:44

費杜西亞。（資料照，美聯社）費杜西亞。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今年春訓開始使用自動電子好球帶挑戰系統（簡稱ABS，automated ball-strikes），道奇今天與白襪的熱身賽，9局上道奇捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）兩度被裁判「拉弓再見三振」，但他都挑戰成功，形成罕見場景。不過費杜西亞仍吞再見三振，道奇最後以2比5敗給白襪。

費杜西亞此戰是在6局下代打指定打擊的位置，首打席選到保送。此戰9局上2出局，費杜西亞面對白襪右投泰勒（Grant Taylor），球數來到2好1壞時，泰勒丟一顆外角曲球，主審梅茲（Jacob Metz）判定是再見三振，費杜西亞當下提出挑戰、而且成功，讓他能繼續打擊。

泰勒在該打席再丟一顆外角卡特球，費杜西亞沒有揮棒，但主審再度判定是好球形成再見三振，費杜西亞二度提出挑戰並成功，讓現場觀眾歡聲雷動。但費杜西亞在該打席最後仍是揮空吞下再見三振。

費杜西亞今年在熱身賽出賽10場，共20打數敲5安，有1轟、7打點，打擊率2成50。費杜西亞去年只在大聯盟短暫出賽5場，共12打數敲4安，貢獻1分打點，打擊率3成33。

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