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MLB》東京海外賽上演大谷翔平熱潮 葛拉斯諾：比小賈斯汀夯10倍！

2025/03/09 09:45

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天在春訓面對白襪先發3局飆6K失1分，預計下次登板就是與小熊的東京海外開幕戰。談到即將上演的大谷翔平熱潮，葛拉斯諾也直呼，大谷的人氣比知名流行藝人小賈斯汀（Justin Bieber）還要高。

葛拉斯諾今天賽後談到自己的調整狀況，「整體來說感覺不錯，開局節奏不如後面兩局，但大部分時間都能掌握自己的投球節奏。」葛拉斯諾預計下一戰將在東京登板，接著回到美國後可能再投1場熱身賽，「現在算是來到調整到一半的階段，整體來說感覺很好。」

去年道奇與教士前往南韓首爾舉辦海外開幕戰，今年則將與小熊移師日本東京。談到日本球迷對大谷翔平的狂熱，葛拉斯諾笑道：「大谷在日本的受歡迎程度，大概是小賈斯汀的10倍吧！去年在南韓，飯店周圍每天都擠滿球迷，這次去東京肯定更瘋狂！」

葛拉斯諾也對道奇將在日本展開新球季感到興奮，「這是一次很獨特的體驗，之前也有一些球隊參加過海外賽，能夠親身經歷真的很酷。尤其等年紀大了，回想起在不同國家打過比賽，會覺得這是很棒的回憶。」

至於自己最想在日本做的事情，葛拉斯諾表示：「當然是吃美食！ 我有經紀人在日本，會問他推薦的好地方，應該會去品嚐美食、到處走走。」而大谷是否曾指點過葛拉斯諾在日本的生活小撇步，葛拉斯諾回應：「我想他會的！我們有稍微聊過一些了，等到日本他肯定會告訴我更多細節，真的很期待！」

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