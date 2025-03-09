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網球》喬科維奇印地安泉也一戰出局！7年來首度苦吞3連敗

2025/03/09 09:50

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）期待於印地安泉網賽谷底反彈，不料事與願違，塞爾維亞第6種子男單次輪初登場，就以2：6、6：3、1：6不敵荷蘭「幸運輸家」范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp），賽史五冠王爆冷一戰出局。

喬科維奇今年元月澳洲公開賽躋身4強，但因腿傷而退賽；37歲老將上月ATP500等級杜哈復出，首輪卻敗給義大利悍將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）；儘管好友教練穆雷（Andy Murray）趕赴ATP千分等級印地安泉大師賽協助，坐擁大滿貫24冠的傳奇球星仍深陷低潮，這也是喬科維奇自2018年以來，職業生涯首次遭遇3連敗。

已經打下40座大師賽冠軍的喬科維奇，正是史上第1人，戰績409勝91負，這趟美國南加州沙漠行原本被看好追平，甚至一超越西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的410勝，如今也被范德贊德舒爾普毀掉，無緣開胡晉級32強。

事實上，目前世界排名85的范德贊德舒爾普堪稱「巨人殺手」，過去7個月已擊敗3位人氣名將，包括去年8月美國公開賽次輪扳倒西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），以及去年11月台維斯盃結束納達爾的最後一舞。如今力退喬科維奇，范德贊德舒爾普賽後說：「我認為全場保持冷靜是關鍵，尤其面對這種勁敵，若失去冷靜將會非常艱難。」

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