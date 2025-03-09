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NBA》只能在垃圾時間上場！勇士小將掉出輪替 遭下放G聯盟吐心聲

2025/03/09 10:25

傑克森戴維斯。（資料照）傑克森戴維斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士2年級生中鋒傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）去年迎來出色的新秀賽季，但今年他輪替中的角色受到挑戰，近期他幾乎沒有上場機會，也遭勇士下放G聯盟調整。不過傑克森戴維斯坦言，這對他來說是獲得一個新的機會。

25歲的傑克森戴維斯在本季前46場比賽先發37場，但之後地位逐漸被表現絕佳的新秀波斯特（Quinten Post）和老將魯尼（Kevon Looney）取代；在勇士迎來巴特勒（Jimmy Butler）後，連格林（Draymond Green）也開始擔任起小球陣容的中鋒，而這都壓縮到傑克森戴維斯的上場時間。

根據《NBC Sports》記者強森（Dalton Johnson）報導，傑克森戴維斯近16場比賽有10場被DNP（Did Not Play），上次先發已經是美國時間1月28日，之後的比賽他從未上場超過8分鐘，因此他明天會被下放G聯盟的聖塔克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）去比賽。

勇士今天客場挑戰活塞，傑克森戴維斯賽前受訪談到自己被下放G聯盟比賽表示：「我覺得這對我來說會是很棒的事情，能夠獲得任何上場機會，尤其是額外的比賽時間，對我來說都很重要，因為我已經有一陣子沒比賽了。我可以重新找到比賽的感覺，調整體能，這對我來說絕對是有幫助的。」

傑克森戴維斯上一次在G聯盟比賽已經是2023年美國時間11月10日，預計他這次在G聯盟只會打一場比賽。目前勇士還剩下19場例行賽，總教練柯爾（Steve Kerr）也堅信，傑克森戴維斯能在最後衝刺期發揮作用，「他目前只是暫時不在輪替中，但這不代表他沒有機會回到場上。」

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