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中職》全台首座混合草皮球場！新莊棒球場6大升級搶先看

2025/03/09 10:08

新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮。（富邦悍將提供）新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將與體育署、新北市政府在去年季後共同合作新莊棒球場整修計劃，歷經休賽季的整修翻新，包括全新LED燈光控制系統及界外區人工草皮更新、外野座椅更新等6大主要項目，9日舉辦測試賽，與悍將家人們共同迎接新球季的到來。

富邦悍將在上賽季例行賽結束後，先行舉辦球迷感恩會感謝球迷一整年的支持與鼓勵，在感恩會結束後隔日，球場隨即展開整修更新工程，就是為了確保在北部地區冬季多雨的天候環境下，整修工程可以在新年度賽季開打前順利完成，在球團和市府合作下，工程進度不斷超前，經過施工團隊130天的努力不懈，市府宣告整體工程已如期完工，富邦悍將感謝新北市政府的全力協助。

富邦悍將表示，本次整修工項包含「界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮」，成為台灣首座職棒比賽使用「天然草皮與人工草皮混合」的球場，建置具備演唱會等級燈光效果的「LED燈光控制系統」、全面更新的「外野座椅」、「擴建內野環形舞台」、「擴建熱區、更換熱力區座椅」、「售票廣場翻新」等六大項目。 另為營造特需族群友善觀賽環境，感謝富邦人壽攜手倡議運動平權，亦同步優化場內外無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，持續共同關注身心障礙者之運動參與權益。

新莊城堡熱血升級！其中在擴建熱區、更換熱力區座椅，整體熱區座位增加近300席，熱力區座位增加近100席，讓更多的球迷朋友在新莊球場能有熱區的看球體驗；擴建內野環形舞台部分，一壘側、三壘側各近15公尺的舞台長度，環形舞台總長從原本的90公尺，擴增至近120公尺，搭配全新的LED燈光控制系統，打造更寬廣、更震撼的舞台視覺效果，讓每一位進場的悍將家人都能沉浸在應援與棒球的饗宴中！

富邦育樂總經理陳昭如表示，感謝體育署和新北市政府的相助，讓球迷朋友能在季前就享受到球場的新設施和新體驗，而新莊棒球場的更新工程仍會持續，預計下一階段將逐步更新內野非熱區座位，讓球迷朋友能有更舒適的看球環境。

球場工程完工後，已配合中職聯盟球場檢驗，並於9日舉辦測試賽，視檢驗結果及球員回饋再做細部調整，今年4月2日富邦悍將主場開幕戰，歡迎悍將家人們一起來開箱全新球場。

體育局補充，新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，並參考日本甲子園球場，中間還是天然草皮，是全臺首座天然草皮和人工草皮的職棒球場，讓球員在戶外打球也能有如大巨蛋球場室內的舒適度。

新北大巨蛋籌建在即，新北市府表示，已盤點六大潛力地區，包含板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期、樹林機五南側，未來期待打造結合智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等多功能的智慧體育園區，融入民眾生活。這些地點都有其優點及可能性，市府都保持彈性，未來將持續與各界專家學者共同研商，聽取市民意見，並於體育局官網設置【大巨蛋信箱】sportsntpc@ntpc.gov.tw，歡迎市民提供建議、共同討論。

新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）

新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）

新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）

新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）

新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）新莊棒球場整修完成。（富邦悍將提供）

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