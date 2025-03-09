MLB》開季進大聯盟有難度？ 道奇金慧成熱身賽打擊率降至1成60

金慧成。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲南韓好手金慧成今天在熱身賽表現不佳，他今天替補出賽，1打數吞三振，賽後打擊率降至1成60。若金慧成的春訓表現持續低迷，有可能無法前去參加大聯盟東京海外開幕戰，甚至有可能開季從小聯盟出發。

道奇今天與白襪的熱身賽，金慧成在第7局接替守游擊，第8局面對白襪22歲投手泰勒（Grant Taylor），對手只花4顆球就讓金慧成揮空吞三振。道奇最後以2比5輸球。

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金慧成本季在熱身賽出賽12場，共25打數敲4安，有1轟、1打點，吞10次三振，選到3次保送，打擊率僅1成60。

金慧成去年季後透過入札制度旅美，最後以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選擇權加入道奇。金慧成生涯在韓職8個賽季，累積出賽953場，平均打擊率為3成04，但生涯只有37轟。

李政厚。（資料照，美聯社）

另外，巨人今天在熱身賽碰上皇家，巨人南韓好手李政厚2打數沒有安打，有1分打點，選到1次保送、跑回1分。巨人最後以7比3贏球。

李政厚本季在熱身賽出賽9場，共22打數敲8安，有2轟、5分打點，打擊率3成64，整體攻擊指數（OPS）為1.144。

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