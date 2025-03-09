經典賽》捷克隊讓太空人無安打強投掉分！還辦測試會找美國生力軍

捷克今天與太空人進行熱身賽。（取自捷克國家隊官方X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕為了備戰2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC），捷克國家隊日前前往美國佛州進行春訓。今天捷克與太空人交手，團隊敲出9支安打拿下3分，但最終遭到太空人再見安打，以3：4落敗。

根據捷克國家隊官方X帳號，捷克團隊今天和以2A、3A球員為主的太空人隊交手，展開春訓首戰。而捷克從太空人手中敲出9支安打得到3分；而太空人敲10支安打拿到4分，包含1支再見安打，最終以3：4輸球。

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另外，去年面對藍鳥熱投105球完投9局，上演無安打比賽的31歲右投布蘭柯（Ronel Blanco），今天也有出賽。而捷克國家隊也從布蘭柯3局投球中敲出4支安打、選到2次保送，拿下1分。

OFF TO A HOT START! Matěj Menšík gets the 4th base hit of Czechia against the BIG LEAGUER Ronel Blanco.



Czechia 1 - 2 Astros | 3rd inning#baseballczech #Florida2025 pic.twitter.com/GL0WzvPqtO — Baseball Czech （@baseballczech_） March 8, 2025

捷克今天結束與太空人的熱身賽後，接下來於明天進行團隊練習，以及舉辦測試會，對象是擁有捷克根源的美國球員，接著陸續交手紅雀、大都會、光芒與勇士。

明年3月經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，捷克與衛冕軍日本、南韓、澳洲、同組，而剛在資格賽A組出線的台灣，預計也將會被分在C組。捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）日前受訪時直言，C組是「死亡之組」，未來課題就是要加速捷克球員的成長，提升在世界級比賽中的競爭力。

It was an absolute honor to face BIG LEAGUE starter Ronel Blanco tonight! On April 1st 2024, Blanco tossed a no-hitter against Toronto Blue Jays… tonight our boys gave him a good battle, driving in one run on 4 hits and 2 walks in 3 his innings of work. What a day!… pic.twitter.com/023eFj8fHY — Baseball Czech （@baseballczech_） March 8, 2025

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