路跑》國道馬拉松1.2萬人參戰 張景敦、陳芳瑜分獲男女全馬國內冠軍

張景敦。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025台北國道馬拉松今日清晨盛大開跑，一萬二千名跑者齊聚國道，與超人力霸王雅克一起跑向未來的圓弧，張景敦強勢回歸以2小時40分17秒奪下男子國內全馬組第一，至於女子組部分，陳芳瑜以3小時03分50秒率先衝線。

這場比賽是全台唯一固定在高速公路舉辦的路跑賽事，同時也是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的臺灣站。競速菁英馬拉松組限時四小時完賽，吸引眾多好手參賽，最終男子組由來自肯亞的恩慈尤奇（Francis Kioko Nzyoki）以2小時37分00秒摘下冠軍。

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飆速半程馬拉松，年輕好手衝出佳績，男子組前三名的年紀都在30歲以下，冠軍由國立台灣體育運動大學的魏冠羽以1小時11分39分奪下，賽後他表示，今天天氣上還算舒適，只是風勢較大，去程的逆風比較難跑，不過就當作是檢測前陣子訓練成果，成績還算是滿意。女子組則是由陳雅芬以1分25秒33分摘下后冠。

本屆賽事是連續第二年與知名日本特攝影集IP合作，除了報名、完賽好禮滿滿的超人力霸王雅克以外，10公里組和3公里組的起跑線上，還能看見分別穿著皓月裝甲、烈日裝甲的超人力霸王雅克，帶領跑者一同跑向未來。舞台表演及會場內也能看到在不同時段穿著基本型態及銀河裝甲的超人力霸王雅克現身與民眾互動，一同守護國道用路安全。

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