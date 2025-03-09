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NBA》湖人不妙！40歲「詹皇」左腹股溝傷勢 美媒爆料恐缺陣數週

2025/03/09 12:38

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天以101：111不敵衛冕軍塞爾提克，雪上加霜的是，40歲的球隊一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在比賽結束前突然傷退，根據消息人士爆料，詹姆斯很可能將缺陣數週。

詹姆斯在決勝節剩下7分05秒時，與綠衫軍二哥布朗（Jaylen Brown）對位時疑似受傷，隨後在塞爾提克上籃得分後要求換人，之後詹姆斯走向休息室，並未再回到比賽。此役詹姆斯上場35分鐘，23投11中、三分6投盡墨、罰球3罰0中，攻下22分14籃板9助攻。

湖人宣布詹姆斯因腹股溝傷勢退場，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）針對詹姆斯的傷勢表示：「我當然很擔心，但目前沒有額外的資訊。」

不過根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）最新消息指出，目前要準確預測詹姆斯因左側腹股溝傷勢缺陣的時間仍為時過早。但其中一位消息人士表示，初步評估認為他將缺席數週，而非僅僅數天。

詹姆斯過去就曾受到腹股溝傷勢困擾，今賽後談到自己的傷勢，詹姆斯表示並不太擔心，並指出這次傷勢感覺不像2018年對戰勇士時的腹股溝傷勢那麼嚴重，接下來會每天觀察情況，希望能與湖人完成接下來的客場之旅。

今天湖人中止8連勝，戰績40勝22敗暫時回到西部第3名。

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