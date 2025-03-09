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HBL》何采琪18分領軍 陽明力退淡商連三季勇奪季軍

2025/03/09 12:29

陽明高中擊敗淡商拿下季軍。（記者林正堃攝）陽明高中擊敗淡商拿下季軍。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕陽明高中今在113學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級季軍戰，靠何采琪拿下18分，隊長許語珊16分、15籃板領軍，以68：62擊敗淡水商工，收下本屆女子組季軍。

過去兩季都以季軍作收的陽明高中昨在四強戰以60：67輸給永仁高中，曾在108至111學年度締造四連霸的淡水商工去年拿下第5名，今年重返四強，不過昨以75：79不敵北一女中，中斷隊史在小巨蛋的12連勝。

淡商首節靠羅子喬在外圍開火取得22：17領先，不過次節火力下降，也讓陽明步步進逼，打完上半場僅握有39：36優勢，羅子喬前兩節包辦全場最高16分，陽明許語珊10分、10籃板。

易籃後不久陽明就靠何采琪上籃得手取得40：39反超，兩隊接下來你來我往，打完前三節戰成48：48平手，陽明末節開局以一波10：4的攻勢搶得先機，雖然隨後許語珊犯滿畢業，不過陽明仍穩定維持領先，加上淡商錯失不少罰球機會，終場以6分差收下勝利。

何采琪此役9投5中攻下陽明最高18分，榮獲單場MVP，許語珊挹注16分、15籃板，陳宥妡8分、10籃板，淡商方面以羅子喬23分最佳，廖秀珍14分、18籃板。

陽明何采琪上籃得分。（記者林正堃攝）陽明何采琪上籃得分。（記者林正堃攝）

陽明林映樺。（記者林正堃攝）陽明林映樺。（記者林正堃攝）

陽明陳宥妡。（記者林正堃攝）陽明陳宥妡。（記者林正堃攝）

陽明何采琪（中）率隊拿下季軍。（記者林正堃攝）陽明何采琪（中）率隊拿下季軍。（記者林正堃攝）

陽明高中擊敗淡商拿下季軍。（記者林正堃攝）陽明高中擊敗淡商拿下季軍。（記者林正堃攝）

淡商羅子喬上籃得分。（記者林正堃攝）淡商羅子喬上籃得分。（記者林正堃攝）

淡商不敵陽明以殿軍坐收。（記者林正堃攝）淡商不敵陽明以殿軍坐收。（記者林正堃攝）

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