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MLB》復活了？ 藍鳥40歲名投薛哲熱身賽投9局狂賞14K+0保送

2025/03/09 13:30

薛哲。（資料照，今日美國）薛哲。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以1年1550萬美元加盟藍鳥的40歲名投薛哲（Max Scherzer），今天在熱身賽先發面對老虎，薛哲主投3.1局無失分、狂賞6次三振。藍鳥最後以5比0贏球。

薛哲此戰主投3.1局用49顆球，僅被敲1安，狂賞6次三振，沒有失分。薛哲本季在熱身賽3場先發，沒有任何的保送和觸身球，共投9局狂賞14次三振，防禦率為2，被打擊率僅1成03，每局被上壘率為0.33。

薛哲是三屆塞揚獎得主，近年受到傷勢所苦，先是在2023年12月動椎間盤突出手術，復健期間又遭神經影響，傷勢從拇指延伸到右側三頭肌。薛哲在去年8月右肩不適，整季只出賽9場拿到2勝4敗、防禦率3.95的成績，合計只投43.1局。

根據藍鳥隊官網報導，賽後被問到恢復健康的感覺，薛哲先是笑著並停頓一下，接著他說，「恩...是的。我這幾年經歷過...我知道健康是什麼樣的，我能順利投出每顆球，並與捕手柯克（Alejandro Kirk）合作找到正確的投球軌跡。」

薛哲提到，他與柯克合作3場比賽，雙方默契還沒有完全磨合，但有信心隨著時間推移，兩人的合作會更加順暢，「真正的樂趣會從球季開始後才會展開。」

薛哲在大聯盟打滾17個賽季，累積216勝、平均防禦率3.16，合計有3407次三振。

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