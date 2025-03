MLB》「我覺得我有騙到他」讓大谷翔平連吞2K！白襪新秀透露感想

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在春訓先發面對白襪,2打數都吞下三振,選到1次保送,春訓出賽首次無安打。其中2次吞K都是面對白襪24歲先發右投史密斯(Shane Smith),賽後史密斯也談到與大谷對決的感想。

史密斯是白襪去年從規則五選秀上從釀酒人挑來的投手,今年在大聯盟官網《MLB Pipeline》的白襪農場排名位居第26名。今天首局面對大谷,史密斯就用一顆高角度98.4英哩速球,讓大谷揮空遭到三振,之後還連續三振佛里曼(Freddie Freeman)與W.史密斯(Will Smith)等道奇強打;面對大谷第2打席,史密斯更是用外角97.6英哩速球,讓大谷凍結吞K。

White Sox prospect Shane Smith strikes out Shohei Ohtani, Freddie Freeman, and Will Smith in the 1st inning #SpringTraining pic.twitter.com/29Njblc1hC