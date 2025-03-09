MLB》「我覺得我有騙到他」讓大谷翔平連吞2K！白襪新秀透露感想

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在春訓先發面對白襪，2打數都吞下三振，選到1次保送，春訓出賽首次無安打。其中2次吞K都是面對白襪24歲先發右投史密斯（Shane Smith），賽後史密斯也談到與大谷對決的感想。

史密斯是白襪去年從規則五選秀上從釀酒人挑來的投手，今年在大聯盟官網《MLB Pipeline》的白襪農場排名位居第26名。今天首局面對大谷，史密斯就用一顆高角度98.4英哩速球，讓大谷揮空遭到三振，之後還連續三振佛里曼（Freddie Freeman）與W.史密斯（Will Smith）等道奇強打；面對大谷第2打席，史密斯更是用外角97.6英哩速球，讓大谷凍結吞K。

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White Sox prospect Shane Smith strikes out Shohei Ohtani, Freddie Freeman, and Will Smith in the 1st inning #SpringTraining pic.twitter.com/29Njblc1hC — MLB （@MLB） March 8, 2025

上季史密斯在小聯盟2A與3A共出賽32場（16場先發），投94.1局飆出113次三振，防禦率3.05。今天史密斯投3局被敲1安，投出1次觸身球與5次三振，目前在春訓出賽3場，累積6.2局飆出6次三振，防禦率5.40。

賽後談到連續兩次對決大谷翔平都讓他遭到三振，史密斯直言：「他很有侵略性。所以如果你能利用他的侵略性，那就是好事。我覺得我在最後那顆速球有騙到他，不確定他當時看到的進壘點是怎樣，但他真的很不可思議。所以你總是得稍微冒險去和他對決。」

Shane Smith on getting two strikeouts against Shohei Ohtani today. pic.twitter.com/gyzLE1g9jL — Chuck Garfien （@ChuckGarfien） March 8, 2025

白襪總教練凡納伯（Will Venable）表示，球隊有意將史密斯繼續往先發投手的方向培養，「考量到他的能力，我認為我們必須讓他投更多局數，將他視為先發的一份子。」

史密斯。（美聯社）

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