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MLB》簽61億約只為遊騎兵投9場 塞揚強投德葛隆春訓首秀2局好投

2025/03/09 14:21

德葛隆（左）。（資料照，美聯社）德葛隆（左）。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆（Jacob deGrom）今天迎來本季熱身賽初登板，他主投2局賞3次三振，沒有失分，最快丟到98英哩。遊騎兵最後以5比3擊敗皇家。

德葛隆此戰主投2局賞3次三振，沒有失分，共投31球有21顆好球，合計有16顆四縫線速球，平均速度為97英哩，最快丟到98英哩（約157.7公里）。

德葛隆曾經是聯盟頂級強投，兩度摘得國聯塞揚獎，他在2022年12月以5年1.85億美元合約（約新台幣61億）轉戰遊騎兵，卻遇到傷勢問題，2023年季中動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），球季提前報銷，整季只投6場，拿到2勝、防禦率2.67。德葛隆直到去年9月短暫復出，出賽3場、防禦率1.69，兩年來只為遊騎兵出賽9場。

根據遊騎兵官網報導，德葛隆表示，「我感覺很好，這個春訓我們進度放慢一點，但能夠上場當然是很大的加分...滑球很好，我丟了幾顆曲球，速球不錯，一切感覺都很好。最重要的是健康，我很期待能再次上場。」

「我的目標是盡可能多上場。」德葛隆表示，「我們不想一下子跳到投200多局，但我想先發場次到30場，這就是目標。來到這裡是為了投球，而我還沒能夠做到這點。所以目標就是上場，盡可能多出賽先發，為球隊做出貢獻。」

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