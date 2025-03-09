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HBL》「大家沒有放棄我，我也不能放棄自己」何采琪傷癒復出奪季軍戰MVP

2025/03/09 14:05

何采琪。（記者林正堃攝）何采琪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕上季因傷提前報銷，陽明高中射手何采琪傷癒歸來後今在113學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級季軍戰飆出全隊最高18分，率隊以68：62拿下勝利，也讓高中生涯有了圓滿的句點。

何采琪上季12強最終戰遭遇膝蓋傷勢，賽季提前報銷，她坦言高二升高三時一度想要放棄，但多虧教練與隊友的鼓勵，決定留下來，「他們沒有放棄我，我也不想放棄自己，所以決定努力復健。」

陽明高中昨以60：67不敵永仁高中，何采琪6投0中僅拿1分，她表示，昨役被針對性防守，「沒有意識到會有這種狀況，就傻住了，也沒有在狀況內。」她透露，團隊賽後有寫紙條的習慣，「我收到很多，隊友都希望我能正常發揮，今天就有表現出來。」

陽明昨在四強敗陣，球員在休息室哭成淚人兒，僅教練李台英出席記者會，今在季軍戰擊敗淡水商工後，球員手牽著手一同出席記者會，學妹們更向即將畢業的學姐獻吻與擁抱，場面溫馨動人。

教練李台英在記者會尾聲給予即將邁向新篇章的高三子弟兵勉勵，「人生是沒有回頭路的單行道，希望大家不要思考太多過去的錯誤或遺憾，明天的好與壞都是由今天的努力造成的，希望大家能珍惜、把握當下。」

何采琪。（記者林正堃攝）何采琪。（記者林正堃攝）

陽明高中何采琪。（記者盧養宣攝）陽明高中何采琪。（記者盧養宣攝）

陽明高中手牽手出席記者會。（記者盧養宣攝）陽明高中手牽手出席記者會。（記者盧養宣攝）

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