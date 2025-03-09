日職》前塞揚強投鮑爾大爆氣！ 遭判投手犯規讓他火大抗議

鮑爾。（產經體育提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）今年重返日職橫濱DeNA，今天在官辦熱身賽面對歐力士猛牛，鮑爾主投3局失2分都非自責，但他不滿投球動作被判投手犯規、向裁判抗議，讓比賽一度中斷約5分鐘。

鮑爾此戰在第2局先被敲一壘安，接著因隊友牧秀悟接球失誤，歐力士再靠來田涼斗短打點成內野安打，讓歐力士無人出局攻占滿壘。鮑爾讓歐力士打者紅林弘太郎敲雙殺打，但也讓對手攻回1分。

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該半局2出局歐力士攻佔三壘，鮑爾投球時被主審抓投手犯規，讓歐力士再拿1分，這讓鮑爾相當不滿，一度與裁判爭論。鮑爾此戰先發3局用49球，被敲5安，三振、保送各2次，失掉2分都非自責。

根據日媒《Full-Count》報導，鮑爾在2局下2出局三壘有人的情況下，面對歐力士打者西野真弘，從固定式投球改為揮臂式投球，可能沒有先行告知主審，因此遭判投手犯規。現場裁判福家英登拿起麥克風說明，「由於投球動作的改變，因此宣告投手犯規。」

現年34歲的鮑爾曾在2023年加盟橫濱隊，該年先發19場，交出10勝4敗、防禦率2.76的優異成績，去年都待在墨西哥聯盟。鮑爾今年重返日職賽場，他沒有參加球隊春訓，一直做自主訓練來調整，他於2月27日抵達日本，隔天向橫濱隊二軍設施報到，今天是他熱身賽首場先發。

鮑爾遭判投手犯規影片請點此

鮑爾。（資料照，美聯社）

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