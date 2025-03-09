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HBL》光復輕取南湖收下季軍 陳相榮替補轟26分勇奪MVP

2025/03/09 14:42

光復擊敗南湖拿下季軍。（記者林正堃攝）光復擊敗南湖拿下季軍。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕光復高中今在113學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級季軍戰，靠陳相榮轟進4顆三分彈拿下26分領軍，以90：71擊退南湖高中，勇奪本屆男子組季軍。

光復高中在110、111學年完成2連霸，上屆拿下亞軍，本季以頭號種子晉級，不過昨以62：64不敵松山高中落入季軍戰，南湖隊史最佳紀錄則是104學年拿下季軍，本屆是相隔8年重返4強，不過昨以70：86輸給衛冕軍南湖高中，無緣締造隊史最佳成績。

光復高中開賽火力全開，首節打出27：12的攻勢，第二節一度將分差拉開至20分，不過南湖此節靠幸宇勝不斷得手，在上半場結束前追到33：46。

易籃後光復靠陳相榮能裡能外的輸出，再度擴大優勢，末節將差距擴大至超過20分，提前把比賽定調，替補上陣的陳相榮拿下全場最高26分，榮獲季軍戰MVP，先發方面，張鈞淮17分、14籃板，莊立安挹注14分。

南湖方面，幸宇勝攻下全隊最高23分，蔡學墉與周佑承各有11分演出。

光復陳相榮（左）獲選單場MVP。（記者林正堃攝）光復陳相榮（左）獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

光復擊敗南湖拿下季軍。（記者林正堃攝）光復擊敗南湖拿下季軍。（記者林正堃攝）

光復擊敗南湖拿下季軍。（記者林正堃攝）光復擊敗南湖拿下季軍。（記者林正堃攝）

光復陳相榮。（記者林正堃攝）光復陳相榮。（記者林正堃攝）

光復張鈞淮。（記者林正堃攝）光復張鈞淮。（記者林正堃攝）

光復莊立安。（記者林正堃攝）光復莊立安。（記者林正堃攝）

南湖幸宇勝。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝。（記者林正堃攝）

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