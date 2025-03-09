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中職》日職前東家禁止觀眾拍啤酒妹 日籍啦啦隊希美有看法

2025/03/09 15:42

希美。（記者龔乃玠攝）希美。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本職棒西武獅日前宣布為確保啤酒妹能在安全環境之下工作，本季起禁止觀眾拍攝啤酒妹，同時禁止跟啤酒妹合照，統一獅日籍啦啦隊希美（Nozomi）也曾有朋友當過球場的啤酒妹，透露她們在工作過程面臨的一些風險。

希美今出席2025年統一獅啦啦隊發表會，迎接旅台第2年的啦啦隊生涯，過去她曾效力的西武獅，今年宣布禁止跟啤酒妹合照，引起球界廣大討論。希美說，她認識的啤酒妹友人已經辭職了，這件事有很多不同的意見，但有聽過啤酒妹在球場遇到一些危險的事情。

希美解釋，像是隸屬於球團的啦啦隊員，通常都會被球團好好保護，但啤酒妹屬於打工性質，較不容易被顧到，「我也有聽過啤酒妹遇到跟蹤狂，在比賽中也有危險的事。」

希美到統一獅啦啦隊第2年，對台灣的職場環境感到很安心，「有很多工作人員會保護我們，真的很感謝他們，讓我們可以很安心地活動。」

談到今年目標，希美相當有上進心，直言希望中文更進步，並笑說體力已經不輸給台南的夏天。而去年最印象深刻的時刻，希美感性說是去年跟UG初次見面的場景，「我記得我很緊張，但大家都很溫暖地迎接我，讓我到現在都還很印象深刻，很開心今年還能跟大家應援。」

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