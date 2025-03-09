HBL》不可一世的新人王因傷學會謙虛 陳相榮扮光復季軍戰功臣

光復陳相榮（左）獲選單場MVP（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕經歷新人王光環、左膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，陳相榮今在高中生涯最終戰，攻下全場最高26分，率領光復高中以90：71力退南湖高中，勇奪單場最有價值球員。

陳相榮在111學年度勇奪新人王，但在高二賽季前的東亞青運遭遇左膝前十字韌帶全斷、後十字韌帶撕裂及半月板全破嚴重傷勢，休息9個月才回歸。今天扮演季軍戰致勝英雄，讓總教練陳定杰相當欣慰，在賽後記者會上表示，「今天我最開心的事，就是傷了兩年的新人王，能幫助我們拿下這場關鍵的勝利。」

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陳定杰透露，陳相榮復健過程辛苦，不斷遭遇新傷，「他有時候很沮喪，有時會害怕甚至哭泣，我也跟他說，這是上天給你的考驗，相榮剛進光復的時候是不可一世的天之驕子，傷讓他學會謙虛，我也很心疼他，他能帶領球隊拿下這一勝，我也為他感到驕傲。」

陳相榮也說，自己高一拿下新人王後，有點太心高氣傲，遭遇大傷後也曾掙扎是否要繼續打球，坦言因為傷勢失去太多，「我失去了與（張）鈞淮一起打國家隊的機會，失去高二這個賽季，也很懷疑自己，切入時都會擔心膝蓋會不會扭到、一切都要重來。」

光復高中110、111學年完成2連霸，上屆拿下亞軍，本季以頭號種子晉級，不過昨以62：64不敵松山高中落入季軍戰，今擊敗南湖高中勇奪季軍後，陳定杰坦言，贏球後情緒有點激動。

光復上季在冠軍戰以85：87輸給南山高中，陳定杰說，「這兩次在小巨蛋輸球只輸4分而已，我也會自我懷疑，為什麼沒能在最後關頭把孩子們穩定下來，今天大家回到平時訓練狀態，把每個人的角色扮演好，就離勝利近一點。」

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